Foruden den årlige rustur, er der tradition for, at nye studerende i Slagelse deltager i et fysisk arrangement med blandt andet optog gennem byen, taler og musik. Begge dele er i år aflyst på grund af coronavirus. Foto: PELLE

Studerende får aflyst rustur: Umuligt at overholde krav om afstand og hygiejne

Da 370 nye studerende denne uge startede på Syddansk Universitet i Slagelse foregik det langt fra, som det plejer. Corona har sat en stopper for de store, fælles intro-aktiviteter. For eksempel er årets rustur aflyst.

Slagelse - 05. september 2020

Den kan både vække frygt og forventningsfuld glæde. Men for de fleste studerende er rusturen noget af det, de ser frem til, når de starter på en videregående uddannelse.

Bare ikke i år hvor 370 nye studerende på Syddansk Universitet i Slagelse ufrivilligt har måttet skyde en hvid pil efter den traditionelle introduktionstur.

Den er nemlig helt aflyst, oplyser universitetet i en pressemeddelelse.

Normalt ville nye studerende ellers blive inviteret på en fælles hyttetur eller en hel dag med aktiviteter og konkurrencer, der blandt andet har til formål at ryste de nye studerende sammen.

Men det er ikke muligt at gennemføre på grund af restriktioner mod coronavirus, fortæller campuskoordinator Kirsten Lambert.

Svært at overholde krav - Normalt kører vi i store busser afsted på vores introduktionstur og spiser mad af en fælles buffet, mens vi er afsted. Og begge dele vil ikke kunne lade sig gøre, forklarer hun og peger på, at det altså vil være svært at overholde både afstands- og hygiejnekrav under rusturen.

Ifølge Kirsten Lambert har universitetet og de studerende derfor »lagt sig i selen« for at arrangere andre og mere »corona-venlige« aktiviteter som erstatning for den årlige rustur.

En god start er nemlig vigtig, understreger hun.

- Man siger faktisk, at de første 14 dage er afgørende for, hvem man er sammen med - og om man er sammen med nogen. Altså har de allerførste dage på et nye studie betydning for, hvor stor en omgangskreds, man får, forklarer Kirsten Lambert.

Studerende er ærgerlige Ifølge campuskoordinatoren fra SDU i Slagelse har der under introduktionsdagene blandt andet været planlagt navnelege og en rundtur rundt i Slagelse by.

- Men de unge synes jo normalt, at det er rigtig hyggeligt at afslutte sådanne dage i vores fredagsbar. Og det kan de heller ikke få lov til i øjeblikket, fortæller Kirsten Lambert og peger på, at mange ting ved årets studiestart er anderledes.

"(...) det er jo der, man lærer hinanden rigtigt at kende."

- Julie Lilleskov Bagge, tutor - Julie Lilleskov Bagge, tutor Blandt andet er der tradition for, at alle nye studerende deltager i et fysisk arrangement med optog gennem byen, taler, musik, gratis mad og drikke, banko, konkurrencer og besøg af Gardehusarregimentet. I år blev det erstattet af en velkomstvideo og uddelte goodiebags.

Julie Lilleskov Bagge er selv studerende på 3. semester og en af de tutorer, der står for at arrangere årets introdage, og ifølge hende er de nye studerende ærgerlige over den aflyste rustur.

- Det gør selvfølgelig, at de går glip af de lidt mere løse rammer, hvor man sidder og snakker over en øl eller en cola, hvis man ikke er til alkohol. Og det er jo der, man lærer hinanden rigtigt at kende, forklarer hun.

Ærgrelse er forståelig Julie Lilleskov Bagge husker fra sin egen studiestart, at det sociale spillede en stor rolle og havde betydning for, hvordan det blev at starte undervisning i nye rammer.

Af de samme grunde har flere nye studerende, som Sjællandske har været i kontakt med, fortalt, at de er kede af den aflyste rustur.

Og det forstår Julie Lilleskov Bagge godt.

- Introturen er rigtig vigtig, fordi det er her, man får brudt isen, kommer hinanden ved og lærer hinanden at kende. Så når undervisningen starter, har man bevæget sig væk fra det akavede stadie og ved, hvem hinanden er, forklarer hun.

De studerendes ærgrelse vækker derfor også forståelse på SDU hos campuskoordinator Kirsten Lambert.

Hun håber, at de nye studerende selv får arrangeret sociale aktiviteter som »for eksempel at drikke en øl sammen i anlægget (Lystanlægget i Slagelse, red.)«:

- Det at gå på universitetet er jo også at få venner, veninder og kærester. Så det sociale betyder enormt meget for en god studiestart. Og der er de studerende på grund af corona lidt overladt til dem selv med den opgave, forklarer Kirsten Lambert.