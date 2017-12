Se billedserie I »Løvens Juicehule« skulle 2.D fra ZBC Selandia i Slagelse præsentere ideer for et skarpt dommerpanel bestående af rektor Niels-Erik Hybholt, Camilla Wang, der er rektor på Professionshøjskolen Absalon, direktør for Slagelse Erhvervscenter Morten Prüsse Sørensen, Anders Schelde, der er iværksætter hos ByAsbaek, samt Nina Gerschefski, der er en af de to iværksættere bag juiceprojektet. Foto: Mette Kjær Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Studerende blev sendt ind i »Løvens Juicehule«: Nogle kom ud som vindere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studerende blev sendt ind i »Løvens Juicehule«: Nogle kom ud som vindere

Slagelse - 14. december 2017 kl. 20:16 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sund, frisk og bæredygtig. Det er tre af nøgleordene i en ny juice, der er blevet udviklet af to studerende på Professionshøjskolen Absalon i Sorø. Den juice skal nu på markedet, og i den forbindelse har professionshøjskolen involveret ZBC Selandia i Slagelse.

Her har en hel klasse - 2.D - siden 1. oktober arbejdet med et projekt, hvor de har skullet udvikle en forretningsmodel for den nye juice. Hvem skal købe juicen, hvor skal den sælges henne og hvordan skal den markedsføres, lød nogle af spørgsmålene til HHX-klassen.

Torsdag skulle seks grupper præsentere deres arbejde foran et dommerpanel, der var sat op som var det »Løvens Hule« på DR 1. Dagens præsentation havde da også fået titlen »Løvens Juicehule«.

Hver gruppe skulle således præsentere i tre minutter foran et publikum bestående af andre elever og sågar forældre. Men vigtigere endnu skulle de præsentere for dommerpanelet bestående af rektor på ZBC Selandias gymnasielle uddannelser Niels-Erik Hybholt, Camilla Wang, der er rektor på Professionshøjskolen Absalon, direktør for Slagelse Erhvervscenter Morten Prüsse Sørensen, Anders Schelde, der er iværksætter hos ByAsbaek, samt Nina Gerschefski, der er en af de to iværksættere bag juiceprojektet og som selv er studerende på Absalon i Sorø.

Blandt de seks projekter skulle en vindergruppe findes, og efter en trommehvirvel blev Mikkel Pedersen, Cecilie Blumow og Sara Juelskjær udpeget som vindergruppe med følgende begrundelse:

- Det, I har lavet, virker godt og gennemtænkt. De markedsføringsvalg, I har truffet ved at starte i det små, og at I som nogle af de eneste kalkulerer med et underskud i det første år, er meget fornuftigt og realistisk, sagde Morten Prüsse Sørensen som repræsentant for dommerpanelet.

Læs mere i Sjællandske fredag