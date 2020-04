Strygende salg af donuts mens alt andet står i stampe

- Det er gået over al forventning. Jeg indrømmer gerne, at jeg er utrolig taknemlig for støtten - særligt i den her coronakrise, fortæller den 23-årige, som løftede sløret for Donut House tilbage i februar, men først her for nylig slog dørene op i praksis.