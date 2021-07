Lene og Erik Christensen på den omstridte plads, hvor der er krav om at lave græsarmering i stedet for skærver. Foto: Arne Svendsen

Strid ved kendt strandrestaurant nu endt som politisag

Ejere af Bedstes Hus ved Stillinge Strand appellerer til politikere efter kommunalt påbud om at skifte til bestemt belægning på parkeringsplads. En belægning som fremgår af lokalplan. Bøder kan være i vente.

Slagelse - 06. juli 2021

- Det kommer ikke til at ske, at vi bruger 80.000 kroner på at skifte belægning på parkeringspladsen. Den belægning vi har er jo den samme, som den man har på andre parkeringspladser i området.

Det siger Lene Niebuhr Christensen og Erik Ditlev Christensen, der er indehavere af restaurant Bedstes Hus på Drøsselbjergvej 92 ved Stillinge Strand.

De har rygende travlt i disse dage med at servere for gæster, men samtidig har de en truende sag hængende over hovedet, som handler om parkering.

Med virkning fra mandag klokken 12 fik de nemlig forbud mod at benytte den parkeringsplads, som de har indrettet på en grund lige ved siden af restauranten.

Årsagen er, at belægningen på parkeringspladsen består af skærver. Det er dog ikke i overensstemmelse med den lokalplan for området, som blev godkendt for et par år siden. Her står der nemlig, at underlaget i stedet skal være græsarmeringssten.

En formulering som parret kæmpede imod at få ind i planen, men som blev sat ind af kommunen på grund af indsigelser fra grundejerforening og naboer.

Mange biler langs vejen - Men ovenpå et år, hvor vi har tjent lang færre penge end tidligere på grund af corona, har vi altså ikke råd til at bruge 80.000 kroner på at lægge græsarmeringssten. Efter vores opfattelse er der heller ikke noget bevis på, at det vil betyde mindre larm end skærverne. Kommunen har ikke villet være med til at lave støjundersøgelser, siger Lene Niebuhr Christensen.

Hun fortryder i dag, at parret for nogle år siden købte nabogrunden med henblik på parkering.

- Men det gjorde vi, fordi vi også blev opfordret af Grundejerforeningen Blomstervænget til at gøre noget ved problemet med alle de parkerede biler på Drøsselbjergvej og på Blomstervej lige ved restauranten. Mange af vore gæster er gangbesværede, og de kan altså ikke gå hele vejen nede fra den store parkeringsplads, siger Lene Niebuhr Christensen og Erik Ditlev Christensen.

Samler underskrifter Efter påbuddet om politianmeldelse, der kan få den konsekvens, at de idømmes tvangsbøder, hvis de ikke lukker pladsen af med kæde, har de forleden sat gang i en underskriftsindsamling, hvor omkring 100 allerede har skrevet under.

I opråbet gæsterne har skrevet under på står der blandt andet, at Bedstes Hus har medvirket til at finde løsninger på parkeringsproblemerne for gæsterne. Artiklen fortsætter efter billedet...

Her kører mange gæster til Bedstes Hus ind og parkerer, men ifølge et påbud fra kommunen skal pladsen afspærres.

- Flere i forvaltningen i Slagelse Kommune har telefonisk indrømmet, at det er det rene vanvid at skifte belægning. Er det sådan man arbejde i Slagelse Kommune; giver en besked i telefonen og en anden pr. brev. Man må i det mindste forlange, at kommunen kommer ud på stedet og tager dialogen frem for at diktere fra rådhuset i Slagelse, hedder det blandt andet i opråbet.

Her bliver det også nævnt, at Bedstes Hus er en kendt restaurant, som over sæsonen beskæftiger et antal medarbejdere, medvirker positivt til omsætningen i øvrige brancher i landsdelen og er et aktiv for turismen i Vestsjælland og for strandens beboere.

Forskellige politiske meldinger Lene og Erik Christensen har ad flere omgange søgt at inddrage både borgmester John Dyrby Paulsen (S) og viceborgmester Villum Christensen (LA) i sagen.

- Kontakterne døde dog ud efter et stykke tid, konstaterer Lene, der dog mandag ved Sjællandskes mellemkomst kom i kontakt med Villum Christensen.

Denne lovede, at han vil prøve at bringe sagen op politisk i byrådet til august.

- Sagen hører ikke direkte under udvalget for erhverv og teknik, hvor jeg er formand, men udvalget har med trafiksikkerhed at gøre, og det det drejer den sag her sig jo også om, idet man med etableringen af parkeringspladsen hindrer, at bilerne holder langs vejene, siger Villum Christensen.

Derimod mener formand for udvalget for miljø, plan og landdistrikter, Jørgen Grüner (SF), ikke, at der er noget alternativ til en overholdelse af lokalplanen og dermed etablering af den dyre græsarmering.

- Der skal tages hensyn til naboerne, siger Jørgen Grüner.

- Ejerne af Bedstes Hus gør fuldstændig som de har lyst til uden at tage hensyn til landets love. Det siger Hanne Lindstrøm, der sammen med sin mand Palle Lindstrøm har sommerhus på Bregnevej 17 lige op til den omstridte parkeringsplads/sommerhusgrund.

- Ejerne får igennem, at der skal laves en dyr lokalplan, så der kan etableres parkering på grunden. Men herefter overholder de så ikke det, der står i planen. Det skal man altså. Med lov skal land bygges, siger Hanne Lindstrøm, der er jurist.

Ulovligheder Hun siger, at den belægning man har valgt, er den mest knasende, man kan tænke sig.

- Så det larmer ret generende inde i vores hus få meter fra parkeringspladsen. Jeg kan ikke se, at det skulle være noget problem at lave en mere lydsvag belægning, når de har en god forretning, siger Hanne Lindstrøm.

Hun påpeger videre, at det der i dag foregår på grunden er ulovligt.

- Der er tale om en sommerhusgrund, og her må der ikke være erhvervsmæssig parkering. Det er der jo tale om, når gæster til restauranten holder her, siger Hanne Lindstrøm.

Hun og manden skriver i øvrigt i et høringssvar til dispensations-ansøgningen, at de i deres 18 år som ejere af huset på Bregnevej ikke har kunnet konstatere, at der er parkeret på vejene til gene for brand- og redningskøretøjer.

Hun afviser også, at de har noget imod restaurantdrift på stedet.

- Det er alene den nuværende ejers egenhændige og ulovlige anlæg af parkeringsplads på vores nabogrund, og nu i særdeleshed overfladebelægningen, der er grunden til vores gentagne klager, skriver Hanne og Palle Lindstrøm, der til dagligt bor i København.