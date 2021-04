Per Chriss Jensen plantede for år tilbage buske med mere på arealet mellem hans låge og vejen for at hindre, at folk parkerede foran lågen. Nu vil han gå i retten for at få såkaldt ejendomshævd på arealet, som ejes af grundejerforeningen. Foto: Arne Svendsen

Strid om indkørsel vækker ballade i sommerhusområde

Per Chriss Jensen på Fjordbakken i Bisserup er klar til at føre retssag for at få ejendomsret over det stykke jord, som han skal køre over, for at komme ind på sin grund fra vejen. Den manglende ejendomsret er ifølge ham årsag til problem med at få afhentet affald.