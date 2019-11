- Et nyt værk er den bedste løsning. Forsyning fra HCS vil være langt dyrere, siger bestyrelsesformand Ole Worm (tv.), der her ses sammen med driftsleder Bent Poulsen ved starten på byggeriet af den nye akkumuleringstank, som siden er blevet færdig og har gavnet værkets økonomi i en vanskelig tid. Foto: Arne Svendsen Foto: Per Christensen

Strid mellem værker koster forbrugere dyrt

Slagelse - 20. november 2019 kl. 05:03 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- HCS udsætter os for benspænd og tager 470 forbrugere i Dalmose og Flakkebjerg som gidsler.

Det siger Ole Worm, formand for Hashøj Krafvarmeforsyning i Dalmose.

Her har man i næsten et år søgt at komme i gang med at bygge et nyt varmeværk, med varmepumpe og fliskedel, der skal erstatte den forsyning med biogas, som Hashøj Biogas siden 1993 har sørget for.

Hashøj Biogas gik dog konkurs for et års tid siden, og konkursboet solgte det videre til den store koncern HCS, der som tidligere omtalt vil udbygge det og producere til naturgasnettet.

Samarbejdet mellem HCS og kraftvarmeforsyningen har dog ikke været godt.

HCS har ikke lagt skjul på, at man er imod byggeriet af det store nye varmeværk til 36 millioner kroner, og man har i flere omgange klaget over det til kommunen, der derfor endnu ikke har godkendt det.

HCS har tidligere søgt at overbevise kraftvarmeforsyningen om, at det vil være bedst at fortsætte med at aftage naturgas.

Og at det nye værk vil kunne betyde en lukning af Hashøj Biogas.

Resultatet af forsinkelsen er, at kraftvarmeforsyningen har måttet varsle en prisstigning på 2000 kroner for et gennemsnitshus pr. 1. februar.

Fordi man er tvunget til at bruge dyre træpiller til opvarmningen.

Kontrakten med Hashøj Kraftvarmeforsyning var allerede opsagt her til nytår af det tidligere landmandsejede selskab.

Kraftvarmeforsyningen havde dog regnet med, at man frem til denne dato ville få gas til samme pris som tidligere.

Det fremgår dog af et udsendt nyhedsbrev til medlemmerne, at HCS ønskede en forhøjet pris for gassen.

- Vi har heller ikke kunnet nå i mål omkring krav til kvaliteten af gas, som vi jo er helt afhængig af er i orden. Ellers vil vores motorer lide skade, og vi vil få store udgifter til reparationer samt unødige stop, skriver Ole Worm i nyhedsbrevet.

Byggeriet af det nye værk skulle allerede have været i gang i sommers, men her blev det forsinket af en konkurs hos entreprenøren.

Senere klagede HCS så over det tilsagn om kommunegaranti, som byrådet vedtog. Med det resultat, at kommunen måtte trække godkendelsen midlertidigt tilbage.

- Vi havde ikke forestillet os, at HCS skulle høres, når kontrakten med dem ophørte til årsskiftet, men det skulle de i fire uger. Siden har HCS bedt om en forlængelse af høringsperioden med endnu tre uger. Det synes vores advokat er uhørt, men kommunen har godkendt det, siger Ole Worm.

Han har dog en forhåbning om, at sagen vil finde en god løsning i form af en godkendelse af byggeprojektet i løbet af de næste 14 dage.

Undervejs har værket også måttet få udarbejdet diverse forskellige samfundsmæssige og selskabsmæssige beregninger af projektet. Samt en rapport, hvor Energistyrelsen var sponsor.

- Alle beregninger viser klart, at vores nye værk er den bedste løsning for HKV, og at vores varmepris ikke vil stige væsentligt, men ligge i den bedre halvdel, taget på landsplan, skriver Ole Worm i nyhedsbrevet.

Ifølge den rapport, der lå til grund for byrådets tildeling af kommunegaranti, vil varmeprisen stige med 5000 kroner, hvis forbrugerne istedet skal forsynes med naturgas fra HCS.

Det var tirsdag ikke muligt at få en kommentar fra HCS.