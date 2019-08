Strid har kostet skatteyderne to millioner kroner: Trodsig lejer er flyttet

Se billedserie Farcen på Århusvej i Slagelse er slut. Trodsig lejer er flyttet.

Slagelse - 07. august 2019 kl. 11:25 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

36-årig lejer, hvis tilværelse på et nedlagt døgntilbud i Slagelse har kostet skatteyderne dyrt, er nu helt ude. Det skyldes, at det omsider er lykkedes at få den sidste beboer til at flytte.

Det gjorde han i juli efter flere års tovtrækkeri. Et forløb, der har strakt sig fra 2017, hvor Slagelse Kommune reelt lukkede og nedlagde Ungekollegiet i januar, til juni 2019, hvor til sidst landsretten måtte sætte punktum i sagen.

Det skriver Sjællandske. Lige siden sommeren 2017 har boligselskabet VAB, Vestsjællands Almene Boligselskab, nemlig forsøgt at få manden, der undervejs er blevet dømt for såvel hærværk, vold og trusler, ud af boligen. Han var den sidste tilbageværende fra dengang, hvor der ifølge beboere var mere kaos end kosmos på adressen. Det var dog lettere sagt end gjort.

Den juridiske konstruktion på stedet - mere nøjagtigt det faktum, at lejerne, der har en lejekontrakt, ikke kan smides på porten - spændte nemlig ben for Slagelse Kommune og dels boligselskabet. Et benspænd, der har kostet skatteyderne i omegnen af to millioner kroner, fordi kommunen har skullet betale for samtlige 12 lejemål i hele perioden, selv om manden i over to år har boet nærmest mutters alene. Alle andre flyttede tidligt i forløbet.

Det viser sig dog i dag, at boligselskabet, der via sin advokat opsagde mandens lejemål faktisk allerede i sommeren 2017, havde loven på sin side. Også selv om han var beskyttet mod netop at blive opsagt i henhold til boliglovens §105 og lejekontrakten.

Manden har udvist en så truende og voldelig adfærd blandt andet ved at true en tidligere leder af stedet i 2015, hvilket han også er blevet dømt for, at han kunne opsiges med baggrund i almenlejelovens §90 stk. 1 nr. 7, hvor der står, at der kan ske opsigelse, »når lejeren har tilsidesat god skik og orden ... og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.«

Opsigelsen blæste han dog som tidligere beskrevet en lang march og har således i lange tider nægtet at fraflytte. Han har samtidig tiltvunget sig mere tid ved at anke de domme og afgørelser, der er gået imod ham, og på den måde forhalet sagen.

Senest for nylig, hvor han blev idømt en behandlingsdom for hærværk mod kommunens biler for ikke under 160.000 kroner og vold mod en ejendomsinspektør. Den dom ankede han, ligesom det er sket med de boligretssager, som VAB har anlagt ved domstolene.

Boligselskabets direktør, Karsten Krüger, støder indimellem på konfliktfyldte sager, men denne overgår nu engang enhver anden strid, der har været i regi af VAB, mener han.

- Jeg kan sagtens finde sager, hvor der har været en konflikt. Men jeg indrømmer gerne, at der ikke findes fortilfælde til det, som vi har været udsat for her. For alle parter har det været en ærgerlig sag. Ikke mindst for manden, der jo har brug for et trygt sted at bo, siger han.

