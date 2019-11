Se billedserie Der var godt fyldt op i gymnastiksalen på gymnasiet til generalforsamlingen i Trelleborg Golfklub Slagelse. De cirka 270 deltagere måtte først stå i kø for at blive registreret som stemmeberettigede, og herefter varede generalforsamlingen fra klokken 18.30 til næsten 23. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Strid bølgegang i golfklub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strid bølgegang i golfklub

Slagelse - 22. november 2019 kl. 06:01 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi vil gerne undgå at klubbens økonomi bliver ved med at køre op og ned i bølger. Derfor har vi blandt andet taget fat i at se på de kontrakter, som klubben har.

Læs også: Samarbejde slut mellem forretningsfører og golfklub

Sådan lød det fra formand Per Laursen, da han aflagde beretning på en ualmindelig velbesøgt generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse.

Omkring 270 var mødt frem på Slagelse Gymnasium, og de kommenterede flittigt på formandens beretning, hvor ikke mindst det kontroversielle brud med klubbens træner og forretningsfører, Brian Amosen, var i centrum.

- Kontrakten med Brian Amosens firma er simpelthen for dyr. Vi har søgt rådgivning hos Dansk Golf Union, og her er meldingen, at vi istedet bør gå efter en ansættelse af en træner på funktionærlignende vilkår, sagde Per Laursen.

Han forsikrede, at det sådan set ikke havde været meningen at skille sig af med Brian Amosen som træner.

- Det kom bag på os, at Brian Amosen afviste alle de forslag, som vi kom med, sagde Per Laursen.

Formanden sagde også, at bestyrelsen var blevet »taget på sengen« i september, da det kom frem, at næstformand Kenneth Christensen, der ejer Proshoppen med golfudstyr, ville overdrage denne til Brian Amosen.

Det fandt bestyrelsen var helt uforeneligt med Amosens kontrakt. Og Kenneth Christensen blev kendt inhabil under sagens behandling i bestyrelsen.

Kenneth Christensen, der ikke var på valg til bestyrelsen, sagde i en pause til Sjællandske, at han gik ind for, at klubben genoptog samarbejdet med Amosen, måske dog nok til en anden pris end hidtil.

- Det vil være den ideelle løsning med Brian Amosen som træner og indehaver af Proshoppen. Han har en god baggrund for at drive butikken, der ikke har kørt optimalt, sagde Kenneth Christensen, der dog afviste, at han ville gå efter igen at blive formand for klubben.

Tværtimod trak han sig ved den efterfølgende konstituering som næstformand. Ifølge den nye næstformand Anders Weber-Jensen efter eget ønske.

Der var skarpe spørgsmål til bestyrelsen omkring håndtering af forhandlingerne med Brian Amosen fra blandt andre Ivan Strandgaard, ligesom flere kritiserede manglende information omkring forhandlingerne.

Patrick Andersen mente ikke, at den oversigt over Brian Amosens kontraktforhold, som bestyrelsen fremviste, gav det rette billede af hans indsats.

Ifølge oversigten var Amosens timeløn for at træne på næsten 2200 kroner.

- Men her regner man ikke alle de timer med, som han har brugt på et træne elite, begyndere og juniorer. Det hører ingen steder hjemme, sagde Patrick Andersen, der mente, at klubben sagtens kunne risikere at miste 100 medlemmer på grund af afskeden med Amosen.

Der blev også spurgt meget ind til, hvad klubben vil gøre med forretningsførerdelen.

- I en overgangsperiode må den varetages af bestyrelsesmedlemmer på skift, indtil vi får et overblik. Men vi forestiller os ikke, at det skal være en heltidsstilling fremover, sagde Per Laursen.

Der sagde nej til, at bestyrelsesmedlemmer skal aflønnes for dette arbejde.

Brian Amosen har tidligere udtalt til Sjællandske, at han gerne ville fortsætte, hvis der blev valgt en anden bestyrelse, som har en anden holdning end den nuværende.

Kampvalg blev der da også til bestyrelsen, idet to nye stillede op, nemlig Patrick Andersen og Ole Dalhoff.

Sidstnævnte bakkede i et indlæg op om bestyrelsens femårs-plan, mens førstnævnte som tidligere nævnt er meget kritisk overfor afskeden med Amosen.

Resultatet af afstemningen blev, at både formand Per Laursen, Anders Weber-Jensen og Majbritt Fallesen blev sikkert genvalgt for to år. Sidstnævnte blev topscorer med 174 stemmer, mens der var 158 til Weber-Jensen og 150 til formanden.

Derimod fulgte forsamlingen ikke bestyrelsens indstilling om at nyvælge Ivan Strandgaard til bestyrelsen. Han opnåede kun 140 stemmer, hvilket var to færre end Ole Dalhoff, der således blev nyvalgt for to år.

Patrick Andersen opnåede ikke valg for to år, idet han kun fik 130 stemmer. Han opnåede dog i en efterfølgende afstemning at blive valgt for et år. Her fik han 157 stemmer og slog dermed det siddende bestyrelsesmedlem Tomas Vilholm, der opnåede 96 stemmer. Nyvalgt blev desuden Anders Talbro, der var indstillet af bestyrelsen, med 104 stemmer.