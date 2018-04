Se billedserie De første ryttere startede allerede klokken 9, og de sidste havde start klokken 14.50. Senior-eliten startede klokken 11.15, og B-rytterne (billedet) med blandt andre Mads Berg startede klokken 11.25. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Strid blæst ingen hindring for Slagelse-løbet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strid blæst ingen hindring for Slagelse-løbet

Slagelse - 08. april 2018 kl. 15:34 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med over 500 forhåndstilmeldinger var der lørdag lagt op til et af de allerstørste cykelløb på Sjælland - med deltagere, som kom fra hele Norden og som spændte lige fra otte-årige til »70-plus-årige«. Der var en skøn blanding af eliteryttere og entusiaster, drenge og piger, mænd og kvinder, som alle delte passionen for den to-hjulede.

De fleste cykelryttere bryder sig ikke så meget om blæst, men den var lørdag formiddag mere end svær at komme udenom.

- Det blæser jo en hel pelikan!, som flere udtrykte det under opvarmningen.

Heldigvis kom vinden fra syd, og det betød, at den trods alt ikke var så kold.

Vejret kan man ikke gøre så meget ved, men alle andre faktorer var der helt styr på: Løbssikkerheden var i top med hele set-up'et DCU - Dansk Cykel Union. Der var politieskorter, løbskommisærer, tidtagere, dommervogn med målkamera - og ude på selve ruten var omkring 80 personer klar til at vise vej og hjælpe til med at afvikle løbet på bedste vis.

Det var en ganske hård teknisk rute på 25 kilometer i det smukke landskab omkring Slots Bjergby, som skulle gennemkøres adskillige gange. Af sikkerhedsmæssige årsager var store dele af ruten afspærret for almindelig trafik og lavet ensrettet.

De første ryttere startede allerede klokken 9, mens de sidste startede klokken 14.30. Alle ryttere var inddelt i grupper, som svarer til deres respektive alder og tekniske niveau, således at motionisterne ikke kom til at konkurrere med eliterytterne og omvendt.

For første gang i mange år havde Slagelse Cykle Ring fire senior-ryttere til start - en af dem var den 19-årige B-rytter, Mads Schelde Berg. Avisen fangede ham 15 minutter før starten klokken 11.25:

- Ambitionen i dag er at ende i Top-5, lød det fra den unge cykelrytter, som bestemt også havde taget bestik af vinden.

- Selv har jeg det fint med at køre i modvind. Så bliver løbet hårdere, men også for alle de andre, smiler han og håbede, han undervejs kunne få følgeskab af en eller flere af de andre stærke ryttere.

- Det sværeste bliver nok at køre fra feltet, når det blæser så meget, men nu må vi se, siger Mads, som herefter brugte de sidste 15 minutter før start på at varme grundigt op.

Avisen kunne desværre ikke være til stede under hele løbet, men formand for Slagelse Cykle Ring, Mogens Lindstrøm, kunne efterfølgende fortælle, at Mads Berg kom ind på en fornem fjerdeplads.

- Mads sagde efter løbet, at hans mål var en top 5 placering, så det var jo godkendt. Alligevel var han lidt skuffet, da han følte, at der var til mere i benene, men han manglede lige det held, der skulle have gjort, at han var med blandt de tre forreste, fortæller klubformand Mogens Lindstrøm.