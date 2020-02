Se billedserie Flere patienter og pårørende klager over parkeringsafgifter ved sygehuset. Flere af dem får dem dog også annulleret.

Stribevis af parkeringsbøder ved sygehus: Flere bliver annulleret efterfølgende

Slagelse - 25. februar 2020 kl. 20:49 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods kritik er parkeringsvagter ved Slagelse Sygehus en nødvendighed. Patienter og pårørende har i dag lettere ved at finde en parkeringsplads tæt på. Tiltaget med kontrol giver derfor mening, lyder det fra sygehuset selv.

Modsat tidligere, hvor patienter og pårørende kunne cirkle rundt i lang tid, har den emsige parkeringsvagt nemlig i dag gjort det lettere at finde en bås for målgruppen - også selv om mange pålægges parkeringsafgifter under deres besøg, fordi tiden overskrides.

- Der er kun én grund til, at vi indførte kontrol. Den er, at vi gerne vil sikre, at det er de rigtige mennesker - altså pårørende og patienter - der får en parkeringsplads. Vi får ikke noget som helst andet ud af det selv, siger driftschef Thomas Nordkvist Jensen, der beretter, at det tidligere var ansatte og andre med lange ærinder, der parkerede i båsene allertættest på. Det skriver Sjællandske.

Det er QPark, der er i forvejen kontrollerer psykiatriområdet, der har fået opgaven og dermed også ansvaret for skilte, som ændres efter sygehusets behov, elektroniske parkeringstilladelser, der kan udstedes i receptionen, uden man behøver gå ud ud til sin bil efterfølgende, og så parkeringsvagterne.

Vigtigt er det her, at sygehuset har vetoret til at få annulleret afgifter. Og det sker i stor stil, lyder det.

- For at det ikke stikker af, har vi ret til at få annulleret parkeringsafgifter, der udstedes til patienter og pårørende. Det kan være en forælder, der kommer ind med sit syge barn og ikke har overskud til at tænke over parkering, eller patienter, der må vente længe på at komme til hos lægen og derfor overskrider tiden, siger driftschefen, der dog påpeger, at man skal have en god grund.

Han oplyser, at man i tilfælde af en parkeringsafgift, som man er uenig i, skal rette henvendelse til Region Sjælland på mailen nsr-byg@regionsjaelland.dk. - Nogle går direkte til QPark, som der også står på afgiften. Men der skal man ikke behandle klagen, som de gør andre steder i byen. I dette tilfælde er det os, siger han.