For cirka fire år siden oplevede 38-årige Robert Mørck, der er ledende officer hos Gardehusarregimentet i Slagelse, voldsomme stress-symptomer. Nu har han søgt og fået støtte til at deltage i Danmarks Mentale Sundhedsdag, hvor der ydes tilskud til et arrangement med workshops i blandt andet mindfullness. Det skal hjælpe soldater med at tackle mentale udfordringer. Foto: Thomas Olsen

Stressede soldater sikres hjælp: - Vi er nødt til at gøre noget

Til efteråret får soldater fra Gardehusarregimentet i Slagelse hjælp til at tackle mentale udfordringer, når de for første gang skal deltage i Danmarks Mentale Sundhedsdag. Ledende officer Robert Mørck har selv haft stress tæt inde på livet. »Vi kan ikke nøjes med bare at snakke om det,« siger han.

Slagelse - 26. august 2020 kl. 06:04 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Før han sætter sig på stolen i det varme kontor, tager han sin hat af og stryger med en hånd gennem det fugtige hår.

For hatten, en såkaldt militær baret, har 38-årige Robert Mørck i løbet af sin karriere som soldat lært, at han er nødt til at lægge fra sig. I hvert fald en gang imellem.

For fire år siden gik han nemlig ned med stress. Og i dag har han derfor som ledende officer for Stabskompagniet hos Gardehusarregimentet i Slagelse søgt og fået støtte til at deltage i Danmarks Mentale Sundhedsdag til efteråret.

Her skal soldater gennem forskellige workshops, der kan hjælpe dem med at tackle mentale udfordringer. Så de ikke ender derude, hvor Robert Mørck gjorde.

Vigtige værktøjer - Jeg sov dårligere og dårligere. Og jeg spiste mindre og mindre. Og så flygtede jeg hver dag på arbejde, hvor jeg heller ikke følte, at jeg præsterede, forklarer han og rykker sig rundt på stolen, som om han forsøger at finde den rigtige stilling.

- Så når jeg var hjemme, enten sov jeg eller snerrede jeg, fortsætter han og får det til at lyde som en indrømmelse fortalt i fortrolighed.

"Det er vigtigt, at vi snakker om de mentale udfordringer, der kan opstå i jobbet som soldat. Og vi skal måske endda snakke mere om det."

"Det er vigtigt, at vi snakker om de mentale udfordringer, der kan opstå i jobbet som soldat. Og vi skal måske endda snakke mere om det."

Men faktisk fik Robert Mørck det først bedre, den dag han turde at sige sine udfordringer højt. Pludselig blev de mere virkelige, og han kunne begynde at arbejde med det, der var svært.

Til Danmarks Mentale Sundhedsdag, der afholdes i hele landet den 8. oktober, håber Robert Mørck derfor, at soldater fra hans regiment vil få værktøjer, som de kan bruge i hverdagen på kasernen, eller når de er udsendt til krigsområder.

Soldaterne vil derfor blandt andet skulle deltage i workshops i mindfullness og konflikthåndtering.

Selv om mental sundhed blandt soldater i dag bliver snakket mere om end tidligere, er det nemlig ikke nok, mener den ledende officer.

Ikke nok at snakke - Det er vigtigt, at vi snakker om de mentale udfordringer, der kan opstå i jobbet som soldat. Og vi skal måske endda snakke mere om det. Men vi kan ikke nøjes med »bare« at snakke om det. Vi er nødt til at gøre noget, fastslår Robert Mørck.

Selv har han mange års tjeneste og fire udsendelser bag sig. Og der er sket meget, fra soldater blev bedt om at række en hånd i vejret foran deres soldaterkammerater, hvis de havde det svært, til at alle i dag skal forbi en psykolog efter endt udsendelse. Artiklen fortsætter efter billedet...

Værktøjerne, som soldaterne i Slagelse tager med sig fra Danmarks Mentale Sundhedsdag, håber den Robert Mørch vil virke forebyggende - og på den lange bane. Foto: Thomas Olsen



Men her bliver man ifølge Robert Mørck typisk blot mødt med vejledning om, hvilke muligheder for hjælp, der findes. Altså bliver man hverken screenet for stress- symptomer eller modtager en reel psykologtime.

Hjælpen, som blandt andet tilbydes af Forsvaret gennem rådgivning og praktisk hjælp i Veterancentret, skal soldater altså fortsat selv opsøge. Og det kan være svært.

For at snakke om det mentale helbred - særligt, hvis det er dårligt - er ofte stadig tabubelagt blandt soldater, mener Robert Mørck.

En forebyggende indsats - Et ben eller en arm, der mangler, kan man forstå. Men det kan være svært at forstå, at man ikke kan passe sit arbejde på grund af noget, der foregår i hovedet. Og det er jo også et svaghedstegn på en eller anden måde. Men det er en svaghed, man ikke kan gøre for. Præcis, som hvis man mister sit ben eller sin arm, forklarer han.

Robert Mørck blev først klar over sine egne problemers alvor, den dag hans kone gav ham et ultimatum: Søg hjælp eller mist din familie. Og næste dag stod han derfor på sin chefs kontor.

"Det vigtigste er, at mine soldater er hele mennesker. Også når de tager uniformen af."

Stressen, som gav ham søvnløse nætter, skyldtes for mange ting i kalenderen og for lidt overskud. Men problemer med det mentale helbred kan også opstå af andre ting. For eksempel kan det være den barske virkelighed under en udsendelse, traumatiske oplevelser eller tiden væk fra pårørende, der får bæret til at flyde over.

Og for cirka ti procent af alle danske soldater ender symptomerne med at udvikle sig til PTSD eller svær depression, før der gribes ind.

Med flere indsatser - som Gardehusarregimentet i Slagelses deltagelse i Danmarks Mentale Sundhedsdag - håber Robert Mørck derfor at kunne forebygge, så færre soldater ender med svære stress-symptomer.

Også hvis det kræver, at soldaterne skal tage 30 minutters pause med mindfullness i løbet af en arbejdsdag.

- Så må vi blive den halve time forsinkede eller lave det mindre den dag. Det vigtigste er, at mine soldater er hele mennesker. Også når de tager uniformen af, slår Robert Mørck fast.

FAKTA Den 8. oktober afholdes Danmarks Mentale Sundhedsdag.

I samarbejde med Velliv Foreningen kan private og offentlige arbejdspladser her ansøge om støtte med op til 10.000 kroner til at afholde foredrag, workshops eller noget helt tredje, der kan være med til at styrke den mentale sundhed.

Ansøgningsfristen er den 28. august.