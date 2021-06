Stort vejarbejde forude

Torsdag 1. juli indledes et omfattende vejarbejde i Nordbyen i Slagelse, når dele af både Rosenkildevej og Valmuevej skal udvides. Vejarbejdet har et samlet budget på 26,7 millioner kroner, og formålet er dels at udvide de berørte strækninger, så vejene har kapacitet til at klare trafikken til og fra boliger og institutioner i området, dels at understøtte udviklingen af det nye boligområde Tidselbjerget. Derudover får vejene også en trafiksikkerhedsmæssig opgradering.

- Det er et stort arbejde, vi går i gang med, og når vi er færdige, vil det give bedre forhold for biler, cyklister og gående. Mens arbejdet står på, kan det ikke undgå at komme til at genere trafikken. Men vi vil gøre vores for, at det kommer til at genere så lidt som muligt, lover kommunens entreprenørchef, Peter Johansen.