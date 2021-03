Vandchefen oplyser, at spor i drikkevandet efter giftstoffer i familie med PFOS menes at være trængt ind gennem Stubagerhuse-beholderens betonvægge. Beholderen er bygget i slutningen af 1970erne. Den er placeret ved brandskolen lige over kolonihaveforeningen Rundingen. Foto: Helge Wedel

Stort vandlager ved brandskole tjekkes efter indsivning af gift

Der er ikke fundet PFOS i drikkevandet, men andre giftstoffer i familie med PFOS. Stofferne menes at være trængt ind gennem beholderens betonvægge, der er bygget i slutningen af 1970erne. Det er ikke farligt at drikke vandet.

Da de store mængder PFOS blev fundet på brandskolen, mente SK Forsynings vandchef Jan Jørgensen ikke, at giften kunne trænge ind i beholderen, der er totalrenoveret i 2011. Hver femte år ses den efter med tv-kamera for revner. Ingen af de tre målinger viste da heller ikke spor efter PFOS, men en enkelt måling viste spor af PFOA (perfluoroctansyre) og PFNA (perfluornonansyre), som er giftstoffer i familie med PFOS. Begge fund ligger under grænseværdierne for drikkevand.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her