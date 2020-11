Der er gang i ombygningen af ejendommen på Ingemannsvej 61, der skal blive til et sundhedshus, som borgmester John Dyrby Paulsen blandt andet håber vil kunne trække flere praktiserende læger til byen. Privatfoto

Stort sundhedshus skal samle tilbuddene: Åbner til februar

Staten har givet kommunen 10,9 millioner kroner til fælles sundhedshus på Ingemannsvej lige overfor sygehuset. Det vil gøre en del ting lettere for patienter.

Slagelse - 10. november 2020

I starten af det nye år vil et helt nyt sundhedshus på Ingemannsvej 61 betyde, at en lang række sundhedstilbud bliver samlet, ligesom der bliver bedre muligheder for samarbejde med sygehuset lige overfor.

Praktiserende læger, psykolog, akupunktur- og jordemoderklinik og en lang række kommunale forebyggelses- og sundhedstilbud flytter ind i huset, der ifølge en udsendt meddelelse fra kommunen vil skabe bedre koordinerings- og samarbejdsmuligheder mellem kommune, region og almen praksis, så borgerne kan opleve et sammenhængende og nært sundhedsvæsen.

Sundheds- og Ældreministeriet har givet Slagelse Kommune 10,9 millioner kroner i tilskud til at samle sundhedstilbuddene.

Bedre lægedækning Det nye fælles hus giver mulighed for nye samarbejder på tværs, når både læger, private sundhedsaktører og kommunale sundhedstilbud samles.

Der kommer også flere fælles faciliteter. For eksempel møde- og undervisningsrum og et kantineareal, der kan benyttes af alle medarbejdere i huset.

Det er hensigten, at mødelokalerne kan bruges af patientforeninger og lignende på sigt.

Samtidig skal samarbejdet omkring skærmkonsultationer udvides.

De nye rammer i sundhedshuset vil give mere plads til flere uddannelseslæger og praksispersonale som for eksempel sygeplejersker i lægeklinikkerne.

- Vi håber, at de nye faciliteter i sundhedshuset kan betyde, at flere nye læger får lyst til at blive praktiserende læge i kommunen. Slagelse Kommune er et lægedækningstruet område, og det betyder, at vi på sigt kan få mangel på læger. Derfor glæder vi os til at kunne tilbyde lægerne og uddannelseslægerne nogle nye attraktive muligheder. Samtidig ser vi naturligvis også frem til at kunne samle en lang række tilbud i ét fælles hus, så adgangen for borgerne bliver nemmere og samarbejdet på tværs mellem os, region og almen praksis kan blive endnu bedre, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Nem og hurtig adgang Placeringen af sundhedshuset lige over for Slagelse Sygehus vil gøre det nemt for borgerne at kunne gå lige over på den anden side af gaden, hvis lægen henviser borgeren til blodprøvetagning eller røntgen.

Ligeledes kan borgeren gå direkte fra lægen og hen til et af de kommunale sundhedstilbud i sundhedshuset og bestille tid, hvis borgeren for eksempel har fået henvisning i forbindelse med vægttab, diabetes, KOL eller lignende.

Når de forskellige sundhedsfunktioner rykker ind på de 2250 kvadratmeter, vil det være med en løbende indflytning i januar og februar. Huset vil give god mulighed for, at fagpersonalet vil opleve flere fordele ved at bo dør om dør i det fælles sundhedshus.

Læge glæder sig Praktiserende læge Tue Flindt Müller fra Bang, Müller & Mühlbrandt siger, at han og de øvrige i virksomheden glæder sig til at blive del af det nye sundhedshus.

- Vi havde tre motiver for at flytte med. Det ene var, at vi ønskede mere plads til bllandt andet flere uddannelseslæger, en sygeplejerske og til personalerum. Samtidig ønskede vi et tættere samarbejde med de kommunale sundhedskonsulenter i forhold til, hvilke tilbud der er brug for. Vi vil også gerne kunne lave videokonference med de praktiserende speciallæger som hudlæger, psykiatere og ørelæger med flere, siger Tue Flindt Müller.

Sundhedshuset forventes indviet i februar. Indvielsen planlægges i forhold til hvilke retningslinjer der vil være gældende på daværende tidspunkt i forhold til covid-19.

Fremover vil flere informationer om sundhedshuset kunne ses på den fælles hjemmeside sundhedshus.slagelse.dk, som er under opbygning.