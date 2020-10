Stort smitteudbrud efter tur i sauna: Højskoleelever brød reglerne

Gerlev Idrætshøjskole har måttet sende 100 elever hjem, efter en gruppe elever brød reglerne og gik i sauna. Forstander Tania Dethlefsen kalder situationen alvorlig og en øjenåbner.

Gerlev Idrætshøjskole har sendt elever hjem på grund af coronasmitte. En elev tog smitten med hjem fra familiebesøg og gik derefter i sauna med andre elever. Nu er 42 smittet.

16. oktober 2020

En tur i sauna. Mere skulle der ikke til, før smitte med coronavirus nu har fået frit løb på Gerlev Idrætshøjskole syd for Slagelse. Skolen har sendt 100 elever hjem, og 42 er bekræftet smittet, oplyser skolens forstander, Tania Dethlefsen. - Torsdag i sidste uge vælger eleverne at gå i sauna. De sidder tæt sammen i over en time, og det er her, at rigtig mange elever bliver smittet, fortæller forstanderen. På højskolen følger man ellers sundhedsmyndighedernes anbefalinger ved at dele eleverne ind i såkaldte "familiegrupper", så smittespredningen begrænses i tilfælde af udbrud med coronavirus. Men i saunaen brød eleverne reglerne og mødtes på tværs af grupperne. - Vi troede, at vi havde nogle klare aftaler med eleverne om, at de skulle holde afstand. Og det havde vi så ikke. Det er rigtig beklageligt, siger forstander Tania Dethlefsen.

Besøgte familie - kom tilbage med corona Ifølge skolen kan smittetallet fortsat stige, idet flere elever fortsat venter på testsvar. Umiddelbart er ingen lærere blevet bekræftet smittet. Smitten startede, da en elev tog hjem på familiebesøg, hvor et af medlemmerne var coronasyg uden symptomer. Da det blev opdaget, blev også eleven testet for coronavirus og fik selv et negativt test-resultat. - Han har derfor gjort det rigtige. Og vores elever må gerne besøge familie, men det viser sig så senere, at han faktisk har corona, forklarer Tania Dethlefsen. Foruden de 100 hjemsendte elever er 30 elever isoleret på skolen. Det er blandt andet internationale elever, der ikke kan tage hjem til deres familier. Før de hjemsendte elever kan vende tilbage til idrætshøjskolen, skal de testes for coronavirus og kunne fremvise to negative test-resultater.

Til skræk og advarsel Selv om eleverne har brudt reglerne, får det ikke yderligere konsekvens for deres ophold på højskolen, oplyser Tania Dethlefsen. Men over for eleverne har forstanderen måttet løfte en pegefinger. - Og jeg tror, at vi fremover må være skrappere og tydeligere i vores krav til eleverne, slår hun fast og peger på, at det nuværende smitteudbrud kan være et eksempel til skræk og advarsel for andre.

"Mange har selv sagt det: De troede ikke, at det ikke kunne ske for dem. De troede, at de var usårlige."

- Tania Dethlefsen, forstander, Gerlev Idrætshøjskole - Tania Dethlefsen, forstander, Gerlev Idrætshøjskole - Jeg ser det som et godt eksempel på, at mange unge mennesker ikke ser ret alvorligt på den her coronavirus, forklarer Tania Dethlefsen og peger på, hvordan unge også ofte holder blandt andet privatfester på kryds og tværs, mens nattelivet har lukket ned. - Mange har selv sagt det: De troede ikke, at det ikke kunne ske for dem. De troede, at de var usårlige. Og eleverne her har følt, at de har været i deres trygge boble her på højskolen, siger forstanderen og kalder situationen på Gerlev Idrætshøjskole for en "øjenåbner". Ifølge Tania Dethlefsen forventer man ikke, at eleverne vil kunne vende tilbage til skolen før tidligst næste uge.