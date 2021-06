Situationsplan over det kommende fællesskabs-område.

Send til din ven. X Artiklen: Stort projekt styrer mod sit første spadestik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stort projekt styrer mod sit første spadestik

Landsbyråd er ved at få de sidste aftaler med kommunen på plads og indhenter tilbud fra håndværkere på amfiteater og madpakkehus.

Slagelse - 05. juni 2021 kl. 13:24 Kontakt redaktionen

Projektet »Flakkebjerg skaber rum for fællesskaber« er godt på vej mod at blive realiseret.

Projekteringen er langt fremme, og det lokale landsbyråd er ved at få de sidste tilladelser fra Slagelse Kommune og indhente tilbud fra håndværkere på byggeri af amfiteater og madpakkehus.

Dermed er der udsigt til, at spaden snart kan komme i jorden til første spadestik, fortæller landsbyrådets formand, Karl Christian Kjær.

Nordea Fondens »Her bor vi«-pulje støtter projektet med 450.000 kroner, og umidelbart efter, at arbejdsgruppen havde fået dén melding, begyndte et gennemgribende projektarbejde, hvor der blandt andet blev etableret en ungegruppe.

Ungegruppen havde et særligt fokus rettet mod biodiversitet i forbindelse med tegning af amfiteatret, så det får flere anvendelsesmuligheder end blot at være et scene-område.

- Det er vigtigt, at så mange borgere som muligt kan få glæde af de ting, som bliver lavet. Man skal jo huske på, at helt små børn såvel som ældre også skal have mulighed for at udforske naturen, og at vi alle værner om den, siger Clara Altenburg fra ungegruppen.

Madpakker i Hyldeåsen Gruppen har også kigget på naturområdet Hyldeåsen og muligheden for små justeringer og udbedringer i området. Efter borgermødet om projektet er det nu besluttet, at madpakkehuset bliver placeret i Hyldeåsen, og de første borgere forventes at kunne nyde deres medbragte mad i de hyggelige rammer i ly for såvel sol som regn i løbet af sommeren.

- Amfiteatrets placering bliver på boldbanerne ved Flakkebjerg Skole, og for at sikre anvendelsesmulighederne for arealet og tilgængeligheden har vi valgt at arbejde sammen med naturkonsulent Ann Berit Frostholm, fortæller den frivillige projektleder Anna Fjordside.

På Flakkebjerg Skole og daginstitutionen Flakkehaven har man gennem flere år arbejdet målrettet med læring i uderummet, og i forbindelse med Covid-19 pandemien blev det endnu tydeligere, hvor mange muligheder der er for at inddrage uderummet i undervisningen og det pædagogiske arbejde. Personalet på såvel skolen som i Flakkehaven har været involveret i udarbejdelsen af undervisningsforløb.

Ny beplantning Som et led i bestræbelserne på at skabe flere gode rammer for fællesskab i Flakkebjerg og omegn er det planen at åbne området omkring skolen endnu mere op for lokalområdet. Blandt andet ved at etablere et nyt beplantnings-bælte mellem skolegården og boldbanerne.

- Så bliver området mere tilgængeligt fra hovedgaden, ligesom vi ønsker et stisystem til gavn og glæde for borgerne, hvad enten man går tur med en barnevogn eller er gangbesværet og har brug for hjælpemidler for at kunne nyde naturen på tætteste hold, fortæller Karl Christian Kjær, formand for Flakkebjerg Landsbyråd og projektejer.

Projektet kan ifølge landsbyrådet bidrage til, at Slagelse bliver Danmarks vildeste kommune, og projektgruppen tilbyder gerne rundvisninger på området.