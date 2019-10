Se billedserie De 76 boliger placeres her på Elmesvinget i anden række ud mod Ndr. Ringgade. Lige ved siden af Slagelse Boligselskabs seniorboliger. De øvrige projekter på kortet og udstykningen af parcelhusgrunde i Skovbrynet står investorerne John Hesselholt og Bjarne Ibsen for.

Stort nyt seniorboligfællesskab på vej

Slagelse - 02. oktober 2019

Der er stor interesse for at flytte i seniorvenlige fællesskaber for tiden, og denne interesse imødekommes nu i Slagelse.

Mandag 7. oktober tager borgmester John Dyrby Paulsen (S) nemlig første spadestik til et projekt med 76 boliger i området Skovbrynet i den østlige del af Slagelse. Her står ejendomsudviklerfirmaet Tetris A/S bag et byggeri, der får navnet Agorahaverne.

- Med Agorahaverne ønsker vi at skabe et moderne, livsbekræftende boligfællesskab, der kombinerer erfaringer fra eksisterende fællesskaber med den sidste nye viden, hedder det i indbydelsen til det første spadestik.

Her kan man også læse, at Agorahaverne er udviklet af Tetris A/S i samarbejde med blandt andet Københavns Universitet, antropologer og eksperter i fællesskabsdesign.

- En god historie fordi vi her har et udviklingsfirma fra København, som ikke bare snakker om at bygge, men rent faktisk sætter spaden i jorden i Slagelse til et projekt til et trecifret millionbeløb, siger Michael Thomsen, administrerende direktør i landinspektørfirmaet Skel.dk, der har stået for opmålingerne i forbindelse med projektet.

Agorahaverne karakteriseres også som en moderne tolkning af den fire-længede bondegård med en stor overdækket fælleshave i midten.

Alle lejligheder har udgang til den store overdækkede fælleshave, så man trækker naturen indenfor og gør den til et omdrejningspunkt for fællesskabet.

Der skabes intime zoner, hvor man kan vælge fællesskabet til og fra, som man ønsker. Og overdækningen betyder også, at man med atriumhaven forlænger udesæsonen fra tre til ni måneder.

Konceptet er udviklet af Tetris A/S, og finansieringen er gjort muligt ved at firmaet Nordic Real Estate Partners (NREP), som flere pensionskasser har skudt penge i, har investeret så meget i Tetris, at NREP har overtaget halvdelen af Tetris.

Byggeriet i Slagelse bliver det første af op mod 15 lignende projekter landet over.

Baggrunden er, at rigtig mange danskere i den modne alder har tanker om at flytte i seniorfællesskaber, og det nuværende antal boliger svarer slet ikke til behovet.

Samtidig viser undersøgelser, at over 100.000 danskere føler sig ensomme. Og at 91 procent af beboerne i seniorfællesskaber i oplever, at de får forøget deres livskvalitet.