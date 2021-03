Slagelse Garden vil stadig være vært for arrangementet, der dog nu er udsat til 2022.

Stort mesterskab udsat

Danmarksmesterskabet for bygarder bliver alligevel ikke til noget denne sommer i Slagelse. Arrangørerne har aflyst årets arrangement, som i stedet rykkes til 2022.

Der bliver alligevel intet DM for Bygarder i år, hvis 17. udgave skulle have fundet sted i Slagelse fra 8.-11. juli.

Corona-situationen og ikke mindst uvisheden om de næste måneder har fået arrangørerne, Landsgardeforeningen i selskab med værterne fra Slagelse Garden, til at udskyde.

- Når vi er i denne situation med corona, tror vi ikke på, at vi kan afholde arrangementet med det sociale aspekt, der også er i sådan en konkurrence. Det er rigtig mange unge mennesker, det drejer sig om, og det giver ikke mening at afholde arrangementet, hvis ikke det kan blive 100 procent, lyder det fra gardens formand, Jacob Frederiksen.

- Vi kunne også risikere, at flere ville melde afbud. Det har heller ikke været muligt at øve rigtig, så vi venter og glæder os til at skabe liv og glæde i gaderne næste år.