Stort marked og publikumsmagnet er aflyst

Slagelse - 27. april 2021 kl. 09:53 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Det har ligget i kortene længe, og nu er det officielt: Sørby Marked årgang 2021 bliver ikke til noget. Bestyrelsen i SIF-Venner, der er støtteforening for Sørbymagle Idrætsforening ved Slagelse, har truffet den uundgåelige beslutning om at aflyse markedet, der skulle have fundet sted 4.-6. juni.

Formand Torben Hansen ærgrer sig i en pressemeddelelse over, at markedet for andet år i træk må aflyses på grund af COVID-19.

»Med baggrund i de restriktioner der er sat for at gennemføre et arrangement som Sørby Marked, ser vi det ganske enkelt ikke som muligt eller forsvarligt at gennemføre markedet. Det er en meget trist situation, vi og mange andre er landet i, og det rammer jo desværre hårdt økonomisk hos alle de klubber, som plejer at yde et kæmpe stykke arbejde, da de igen i år går glip af en indtjening på markedet«, hedder det.

Ændringer på vej

Til gengæld oplyser formanden, at bestyrelsen allerede om få uger går i gang med at tænke fremad på 2022. Han tilføjer, at der kan blive tale om at foretage ændringer af markedet, fordi to tabte år kan give udfordringer i form af frafald af hjælpere og ledere.

Allerede i begyndelsen af marts kunne man ane på Søren Dahl fra SIF-Venner, hvor det bar henad, selv om der måske var en spinkel mulighed for at gennemføre markedet:

- Jeg kan godt have min tvivl. Forestil dig, at vi skal stå og tjekke 60.000 coronapas ved tre-fire indgange. Vi har overvejet at skubbe markedet til efteråret, men så kniber det med leverandørerne, sagde han dengang til Sjællandske.

Han omtalte markedet som en livsnerve for Sørbymagle. Ikke mindst fordi markedet hvert år har kunnet uddele mellem 300.000 og 500.000 kroner til de foreninger, der stiller hjælpere til rådighed.

Alt var ellers klar til igen at invitere til tre dages fest med kræmmermarked og underholdning i Sørbymagle.

Hele 2020-programmet var stort set overført til i år, både hvad underholdning og kræmmere angik.