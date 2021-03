Det seneste Sørby Marked fandt sted i 2019. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Stort marked og gæstemagnet hænger i en tynd tråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort marked og gæstemagnet hænger i en tynd tråd

Slagelse - 05. marts 2021 kl. 11:33 Kontakt redaktionen

Den sky, der hedder corona, hænger for andet år truende over Sørby Marked, som er programsat til 4.-6. juni. Efter det seneste bestyrelsesmøde i SIF-Venner er det stadig uvist, om det bliver muligt at gennemføre markedet.

- Vi er klar, men vi afventer. Der er ikke afgjort noget endnu. Vi kan ikke rigtig tage stilling til noget, så vi afventer restriktioner og retningslinjer, men jeg tvivler på, at vi får lov, siger Søren Dahl fra den arrangerende forening.

Det store korps af frivillige fra foreningerne er på plads. Det samme gælder kræmmerne, der for de flestes vedkommende har byttet deres stadeplads fra det aflyste marked sidste år til en plads i år, og hele underholdnings-programmet er også overført fra 2020. Så længe det ikke står klart, at det på grund af de begrænsninger, der gælder fra myndighederne, ikke kan lade sig gøre at gennemføre markedet, kan arrangørerne heller ikke aflyse underholdningen, for så skal musikere og andre have penge.

Hvis det bliver muligt at gennemføre markedet, er det imidlertid også et spørgsmål, om alle leverandører er leveringsdygtige. Søren Dahl nævner som eksempel, at markedets leverandør af toiletvogne i øjeblikket har nok at gøre med at servicere diverse corona-teststeder.

En livsnerve Uden at der er sat en bestemt dato, hvor det enten hedder »go« eller aflysning igen, regner Søren Dahl med, at der skal være en afklaring omkring påske om en måned.

- Men jeg kan godt have mine tvivl. Forestil dig, at vi skal stå og tjekke 60.000 coronapas ved tre-fire indgange. Vi har overvejet at skubbe markedet til efteråret, men så kniber det med leverandørerne, siger Søren Dahl og tilføjer:

- Det er jo en kedelig sag. For os i byen er det vores livsnerve. Det er en folkelig tradition.

Dertil kommer, at markedet hvert år har kunnet uddele mellem 300.000 og 500.000 kroner til diverse foreninger, som risikerer at mangle den indtægt for andet år i træk.

Forårsfesten med Kandis i Sørbyhallen 9. april er i meget overhængende fare for at blive aflyst, selv omd er heller ikek er taget endelig stilling til det endnu.

- Men det er ulogisk, at forsamlingsforbuddet er hævet til 750-800 mennesker til den tid. Jeg har meget svært ved at se den blive gennemført, lyder det fra Søren Dahl.