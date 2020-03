Slagelse Guld aflyses i denne omgang og bliver derfor ikke til noget den 27. marts. Her ses SSK Waterpolos ungdomsmestre, der var på scenen for at blive honoreret sidste år.

Stort guldshow aflyses

Myndighederne opfordrer til, at arrangementer med flere end 1000 mennesker aflyses. Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) skruer man op for indsatsen for at forhindre coronavirus i at sprede sig i Danmark, og i Slagelse får det ikke kun konsekvenser for arrangementer i denne weekend.