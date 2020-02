Stort forårsshow i musikhuset

- Velkommen til en festlig aften i Slagelse Musikhus, hvor en række lokale kunstnere vil gøre alt, hvad de kan, for at publikum får en god aften. Og der burde være noget for enhver smag i det omfangsrige program, som forventes at vare cirka tre timer, fortæller arrangørerne:

Alle tre foreninger hjælper især børn og unge med at få fodfæste i livet efter en opvækst, som ofte er præget af forældre, som er eller har været misbrugere. Det kan også være, den unge selv er havnet i et misbrug og derfor har brug for hjælp og støtte til at vende tilbage til et normalt liv.