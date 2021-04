Stort campus har slået dørene op med forsigtig start

Under normale omstændigheder ville der være champagne, snoreklipning og anden festivitas, men i disse coronatider er den slags en sjældenhed. I stedet stod Birgitte Poulsen, chef for facility service og Ole Worregård, HR- og kommunikationschef og tog imod de første, der dukkede op klokken 8.

Ole Worregård supplerer:

- Vi havde for længe siden planlagt lidt mere festivitas, og vi vil jo gerne have, at hele byen får lejlighed til at se det nye hus. Så det bliver i stedet »en rullende fest« over de næste tre uger, og så må balloner og kransekage komme på et senere tidspunkt, siger han.