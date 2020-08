Stort byggeri forsinkes og kræver flere penge

Væsentlige projektfejl og mangler betyder, at der er brug for ekstra 1,7 millioner kroner til Slots Bjergby daginstitution og skole, der ventes klar i denne måned. Ifølge det godkendte byggeprogram skulle byggeriet dog have været klar i april.

Et projekt som også indeholder et 350 kvadratmeter stort bevægelsesrum, som også skal kunne bruges af borgerne udenfor skolens åbningstid.

Pengene slår dog ikke til, og samtidig er projektet blevet forsinket, fremgår det af dagsordenen for mandagens møde i børne- og ungeudvalget. Her skal der tages stilling til en tillægsbevilling på 1,7 millioner kroner.

Det fremgår også af dagsordenen, at byggeriet ifølge det godkendte byggeprogram skulle have været klar i april.

Leder af dagtilbudsområdet, Maj-Britt Thy, oplyser, at byggeriet ventes klar her i august måned.

- Det har ligget fast et stykke tid, og det passer faktisk bedre i forhold til skoleåret, at det først er færdig nu, siger Maj-Britt Thy.

Projektfejl og mangler

Det var dog først lige før sommerferien, at forvaltningen fandt ud af, at der kom til at mangle penge udover det der var afsat til uforudsete udgifter. Hvorefter man nåede at få sagen på dagsordenen til mandagens møde, oplyser Maj-Britt Thy.