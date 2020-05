Der har været lange og travle arbejdsdage op til åbningen af Bin2Bil A/S i Slagelse, men fredag var alt klar til at ta? imod kunderne. På billedet direktør og indehaver Tom Frederiksen.

Stort bilhus åbnet i Slagelse

Tom Frederiksen, direktør og indehaver af Bin2Bil A/S, slog fredag dørene op for områdets nyeste og største bilhus på Asienvej 3 i Slagelse, med forhandling af både Ford, Hyundai og Volvo. Det skete med masser af biler i både det store udstillingslokale og på arealet omkring forretningen. I Hyundai-afdelingen blandt andet den helt nye Hyundai i10, hos Ford den ny Ford Kuga plug-in hybrid, og hos Volvo XC40 plug-in.

- Ellers holder vi her i covid-tiden lukket lørdag og åbent søndag, men på sigt forventer vi at have åbent alle syv dage om ugen, fortæller Tom Frederiksen.

- Vi har 1500 kvm. kundeareal. De 500 kvm. er optaget af biler, så der er 1000 kvm. til kunderne, men vi har indført en regel om at der ikke skal mere end 75 gæster ind i huset, ellers begynder vi at styre det, for at være forsigtige, oplyser Tom Frederiksen.