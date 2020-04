Se billedserie Der er ikke kun brug for skæve boliger som her på Klosterbanken. Billige boliger skal indtænkes i en samlet strategi, mener politikere.

Stort behov: Kommune på jagt efter billige boliger til hjemløse

Slagelse - 03. april 2020 kl. 06:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En dugfrisk optælling af Slagelse Kommunes hjemløse viser, at i hvert fald 86 borgere er uden fast bopæl.

Flere lever som sofasurfere, mens andre bor på uhumske værelser eller sågar på gaden. Og boligerne, de tiltænkes, findes slet og ret ikke.

Sådan lyder konklusionen, der nu sætter politikere og kommune på arbejde. Der er nemlig brug for boliger i den såkaldt billige ende af lejeskalaen, hvor personer med få midler kan være med.

- Det er desværre et borgersegment, der har været politisk overset. De har i hvert fald ikke været særligt synlige, mener Steen Olsen (S), formand for udvalget for specialiserede borgerindsatser, der ad flere omgange har drøftet boligudfordringer for socialt udsatte borgere med såvel udvalgs- som øvrige byrådskolleger.

Senest onsdag.

Vi skal alle spille med Oplysningerne om antallet af hjemløse er blandt andet indhentet hos Forsorgshjemmet Toften, Kirkens Korshær og hos det opsøgende hold af gademedarbejdere i Team 99, som bemærker, at et ukendt antal går under radaren.

Særligt på førstnævnte adresse oplever man en tilsanding og fuld belægning, hvilket har stået på længe.

Trods etableringen af skæve boliger, hvoraf seks i dag ligger i Nansensgade samt fem på Klosterbanken, er der fortsat behov. Op mod otte yderligere af slagsen er på vej i Rosenkildeparken med indflytning i 2021, men for ikke at udsatte borgere også i fremtiden skal ty til hoteller og vandrerhjem - såsom Svenstrupgaard og Drop-In på Tårnborgvej i Korsør, som i flere år og uden godkendelse har fungeret som hjemsted for hjemløse - skal der ske noget.

Og her må alle være med, mener politikere, der åbner for at lade hoteller ændre anvendelse.

- Der er jo masser af firmaer, der vil bygge, men det drejer sig om at få bygget noget, der er til at betale. Vi har ikke kun brug for lejligheder til 7-8.000 kroner om måneden - eller højere end det - men også nogle billigere, mener Steen Olsen.

Ved nybyggeri har kommunerne ikke hjemmel til at stille krav om billige boliger.

- Men derfor kan man godt indgå en dialog og opfordre til, at der også tænkes på denne målgruppe, siger han i øvrigt med henvisning til boligselskaberne, der fortjener en speciel ros, mener han.

- Vores boligselskaber har altid taget et socialt ansvar og sikret, at der var boliger. Det ligger i deres dna. Vi ved selvfølgelig også godt, at det hos de private er kapitalen, der styrer meget af det, men det ændrer ikke på, at vi skal tænke det her ind i en større boligstrategi for Slagelse Kommune.

Ser muligheder flere steder Derfor går man nu aktivt til værks i forhold til at afdække, hvor mulighederne for billige boliger er. Der tænkes på de mange investorer, der bistår udbygningen af Slagelse med efterspurgte boliger af enhver karat, men man kigger også igennem egne kartoteker for at se, hvor en tomgangsleje kan erstattes, eller hvor en beskeden renovering kan betale sig på sigt i forhold til at bruge bygninger til bolig.

Blandt andet anføres det i et udarbejdet notat, at flere kommunale bygninger kan tjene et nyt formål i fremtiden. I flæng nævnes en tidligere tandlægeklinik på Blomstervænget i Dalmose, der med 262 kvadratmeter og et nyt kommuneplantillæg om muligt vil kunne fungere. Strandvejens Børnehave, som i fremtiden skal samles ved Broskolen og derfor efterlader en bygning, samt botilbuddet Halsebyvænge 1-3 nævnes også.

Det har indtil nu fungeret under Specialcenter Slagelse. Rettere som et botilbud for domfældte borgere, som nu efterlades i kølvandet på en lukning, idet det indtil nu kun har været Ringsted og den grønlandske kommune Qeqqata, der har haft visiterede borgere i tilbuddet.

Der er flere andre adresser i spil, ligesom Kastanjegården i Rude, der midlertidigt skal huse corona-smittede hjemløse, udses som et brugbart alternativ i fremtiden.

Udvalget har boligudfordringerne med på det næste møde også.