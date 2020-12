Storpusher slipper ikke ud: Må fejre jul bag stive gardiner

Politiet rykkede 26. november ud til en adresse i Slagelses østby, som huser en god bekendt. Han er blandt andet berygtet for narkokriminalitet, og årsagen til ordensmagtens besøg var da også de 150 gram kokain plus heroin, som man fandt på matriklen.

Beboeren - en 51-årig mand - der tidligere er idømt adskilllige års fængsel, men også har prøvet at blive frifundet for en anklage, blev efterfølgende sendt i et grundlovsforhør, hvorefter han røg 14 dage bag tremmer.

Hvornår manden i den forbindelse ventes for retten i den aktuelle sag, er uvist. Anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser dog, at man satser på at have et anklageskrift klar før jul.