Se billedserie Så er starten gået til DM i enkeltstart i Skælskør. Foto:Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Stormfuld lørdag bød på hæsblæsende cykling og stille byliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stormfuld lørdag bød på hæsblæsende cykling og stille byliv

Slagelse - 04. oktober 2020 kl. 11:13 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Skælskør: Bib, bib, bib - og endnu en cykelrytter satte fra på den grønne rampe i det skarpe hjørne på Havnevej, der i dagens forvandling var en farverig allé af reklameflag og en oppustelig målportal.

Langs de opstillede afspærringer stod publikum lidt spredt med og uden mundbind og trodsede vejr og vind.

En vind i den kraftige ende af skalaen, som også de 150 ryttere, der deltog i DM i enkeltstart fik at føle på den 22 kilometer lange rute, som de skulle ud på i kampen om at være hurtigst på to hjul.

Cykelløbet skulle egentlig være blevet afholdt i Give i sommer, men også et DM må overgive sig for Covid-19, og i stedet fik Skælskør lov en blæsende efterårslørdag at være vært for løbet i samarbejde med Slagelse Cykel Ring og Skælskør Erhvervsforening.

Et løb, hvor de unge begyndte, og hvor de erfarne voksne tog over i løbet af dagen.

Almindeligvis er den første lørdag i oktober ellers helliget Lyserød Lørdag i Skælskør, og den efterhånden legendariske bh-guirlande på godt over 600 meter plejer at bugte sig op og ned ad Algade i 1.sals-højde fra husmur til husmur.

Men i år blev guirlanderne på deres plads rullet stramt op om et par kabeltromler.

Og så alligevel var de hevet frem fra gemmerne, for i Profil Optik havde Gitte Petersen, der ellers til hverdag har travlt i sit firma Skælskør Rengøring, travlt med at sy flere bh´er til den nærmest uendelige række af aflagte bh´er.

Og cykelløb eller ej, så var der også i år mulighed for at vinde et gavekort ved at gætte mest rigtigt på længden af årets guirlande, der efter planen kommer op at hænge igen i 2021.

Andre steder i byen var der pyntet op med lyserøde balloner, men ellers var flere vinduer pyntet op med en rød DM i enkeltstart T-shirt for at markere byens særlige event.

På havnen fortsatte de mange nedtællinger til godt ud på eftermiddagen, i takt med at rytterne susede afsted og i imponerende tider vendte tilbage på havnen igen - til både klap, lokal hylest og en tid, der ikke kunne gøres om.