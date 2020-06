Et 45-årigt velkendt ansigt gæster i dag anklagebænken ved Retten i Næstved. Her ventes han at få dom for en lang række forseelser.

Storkriminel vanvidsbillist tiltalt for stribevis af lovovertrædelser

Det gik over stok og sten, da 45-årig mand, der i dag er buret inde, blev jagtet af politiet igennem Korsør by sidste år. Han skal i dag have sin dom. Anklageskriftet indeholder 44 forhold, primært færdselsforseelser, fordelt på otte paragraffer.

Slagelse - 03. juni 2020

En 45-årig mand med et i forvejen alenlangt synderegister får i dag et par yderligere linjer at klæbe til generaliebladet.

Manden, der afsoner en anden dom i Storstrøm Fængsel, ventes i dag onsdag at blive dømt igen.

Denne gang for en veritabel vanvidskørsel i Korsør i oktober sidste år.

Han sidder for Retten i Næstved for 44 lovovertrædelser.

I forhold til den relativt korte periode, hvor flugtbilisten efter indtagelse af morfin forsøgte at slippe af med en patruljevogn igennem Korsør den 8. oktober mellem klokken 17.26 og 17.39, overtrådte manden eksempelvis færdselsloven 13 gange.

Blandt så meget andet blæste han regler om vigepligt en lang march, ligesom han nåede at påkøre en bil, hvilket dog ikke hindrede den tiltalte i at fortsætte sin flugtbilisme, inden politiet satte en endelig stopper for hans kørsel ved endestationen Korsør Bibliotek.

Her blev han snuppet med kokain i lommerne og ydermere sigtet for brugstyveri af den ræsende VW Up, som dog en 40-årig, der var med i bilen, dengang blev sigtet for at have stjålet.

Samtidig stod det klart, da ordensmagten slog manden op i kartoteket, at han er særdeles velkendt. Han var ydermere på tidspunktet for anholdelsen undveget fra afsoning.

Er skredet fra flere uheld I det digre anklageskrift er færdselsforseelserne beskrevet detaljeret. Det er dog langtfra kun kørslen i oktober, han formentlig får dom for.

Han er angiveligt også undløbet og altså skredet fra en række færdselsuheld, herunder i Slagelse, hvor han på Ndr. Ringgade i Slagelse den 7. maj sidste år skal være kørt ind i en forankørende bil. Herefter bakkede han ifølge anklageskriftet med det resultat, at han også påkørte en bagvedkørende.

Han er såmænd også rendt sin vej fra et gerningssted i Skælskør, hvor politiet mener, at han var årsag til et sammenstød med en bil med campingvogn.

Anklaget for brutal vold Ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er han ydermere i august sidste år brudt ind i en bolig beliggende i Teglværksparken i Korsør, hvorfra han efter sigende stjal en pung med sundhedskort, dankort, medlemskort samt omkring 30 kroner i mønter.

Særligt dankortet brugte han efterfølgende. Dog kun til en række småindkøb: 37,50 kroner i Lidl og 91 kroner i Superbrugsen i Ugerløse blandt flere øvrige.

Manden tiltales imidlertid også for grov, brutal vold, idet han ifølge anklageskriftet skal have gjort en mand blind i marts 2019.

Her stak den tiltalte sit offer i venstre øje med en skruetrækker, ligesom han sparkede forurettede i hovedet, mens sidstnævnte stod foroverbøjet. Det skete i en lejlighed i Skælskør.