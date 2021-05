Artiklen: Storforbrugere af sexlegetøj: Her er regionens frækkeste by

Dildoer, vibratorer eller en pisk, som den slags »Mr. Grey« finder frem og bruger i den erotiske bogtrilogi og filmatisering »Fifty Shades of Grey«. Under coronapandemien er der købt sexlegetøj som aldrig før. Og her tegner borgere i Slagelse sig for en stor del af det stigende salg.

På listen er Slagelse således den by i Region Sjælland, der det sidste år under coronapandemien har købt allermest sexlegetøj i forhold til antallet af indbyggere. På landsplan indtager byen en 6. plads.

Foruden coronapandemien, der efter alt at dømme har sat skub i danskernes - og Slagelseanernes sexlyst - mener Sinful også, at forklaringen på det øgede salg af sexlegetøj skal findes i netop for eksempel »Fifty Shades of Grey«-fortællingen og den amerikanske tv-serie »Sex and the City«, som har rykket ved adfærdsmønstre og forholdet til sexlegetøj.