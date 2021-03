I en time lørdag aften slukkede lyset på Storebæltsbroen for klimaets skyld som en del af den internationale begivenhed Earth Hour. Men WWF Verdensnaturfonden har ingen beregninger på, hvor meget strøm der spares ved at slukke for lyset. Arkivfoto.

Storebæltsbroen slukkede for signalværdiens skyld

- Vi slukker lyset for at sætte fokus på, at vi mister vilde dyr, biodiversitet og enestående natur som aldrig før.

Men selv om Earth Hour har eksisteret siden 2007, har WWF Verdensnaturfonden ingen beregninger, der viser, hvor meget strøm der egentlig spares ved at slukke for lyset til begivenheden.

En ting er dog ganske sikkert: Det er ikke selve det at slukke lyset i en enkelt time denne ene dag om året, som er afgørende for klimaet.

Og også klodens samlede biodiversitet er truet, oplyser organisationen. Her er hver fjerde dyre- og planteart i fare for udryddelse som følge af klimaforandringer.

- Når kloden går i sort, viser vi, at vi forventer, at verdens beslutningstagere lytter og handler, understreger Bo Øksnebjerg.

- Earth Hour er verdens største opråb på planetens vegne, og der er mere end nogensinde brug for, at vi står sammen og giver vores klode en stemme, uddyber han.

I Slagelse Kommune forsøgte blandt andre elever fra Flakkebjerg Efterskole at råbe op om klimaet, da de i 2019 demonstrerede i anledning af den globale klimastrejke »Fridays for Future«. Også her var formålet at få klimaet højere op på den politiske dagsorden. Og budskabene var tydelige.