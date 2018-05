Storebæltsbroen udgives som et miniark med to frimærker, og taksten passer til at sende en hilsen til venner og familie over alt i verden.

Storebæltsbroen nåede at komme på mærke

Ikke 20 kroner men 27 kroner hver koster to nye frimærker fra PostNord, som etaten udsender i anledning af, at Storebæltsbroen i næste måned den 14. juni fylder 20 år. Vil man have broen i hel skikkelse på sit brev, skal man altså slipppe 54 kroner, som vel er i tråd med de kraftigt stigende priser for at sende post nu om dage. Og nogle vil nok også mene, at det da var heldigt, at Storebæltsbroen nåede at komme på frimærke, da deres dage alt andet lige virker talte.