Se billedserie Det er her til højre på vej ud mod broen fra betalingsanlægget, at trafikken propper sammen på de største trafikdage, når bilisterne skal flette sammen fra de 13 spor gennem betalingsanlægget til broens to spor. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Storebæltsbroen er for lille Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Storebæltsbroen er for lille

Når der er mest trafikpres på Storebæltsbroen, så er betalingsanlægget med automatisk nummerpladeaflæsning og tilladt hastighed på 50 km/t så effektivt, at der er udfordringer med trafikpropper, når 13 spor bliver til to på Storebæltsbroen.

Slagelse - 24. august 2021 kl. 06:30 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Siden januar 2020 har de årligt godt 13 millioner bilister på Storebæltsbroen nydt godt af et langt mere effektivt og moderniseret betalingsanlæg med automatisk opmåling af biler, nummerpladeaflæsning og betaling af broafgiften. Alt sammen med en tilladt gennemkørselshastighed på 50 km/t mod tidligere 30 km/t.

Ifølge chef for betalingsanlægget Jens Kjær Nielsen er dets evne til at få mange biler hurtigt gennem de i alt 13 spor i vestgående retning nu en udfordring på de helt store trafikdage. Eksempelvis i denne sommer, hvor nye trafikrekorder blev sat med 1.349.545 køretøjer over bæltet i juli.

Lørdag den 31. juli blev den travleste rejsedag på broen nogensinde med 56.291 køretøjer.

- På de helt travle trafikdage oplever vi, at betalingsanlægget nu er så effektivt, at de mange biler på vej i vestgående retning fra de 13 spor har udfordringer med at flette sammen til broens to spor, siger Jens Kjær Nielsen til Sjællandske.

Op til 80 procent Med til at øge effektiviteten på betalingsanlægget hører, at op mod 80 procent af bilisterne nu har tilmeldt sig den automatiske betaling via enten brobizz eller nummerpladeaflæsning, så hovedparten kører igennem med 50 km/t. Den automatiske betaling er samtidig den billigste måde at køre over broen på.

Tøsne giver kø Men også før betalingsanlægget kan der opstå kø, hvis vejret trods klimaforandringer byder på tøsne eller sne i meget tætte mængder.

- Hvis nummerpladen er sneet til med tøsne, så kan den naturligvis ikke aflæses. Det samme gælder, hvis det sner meget kraftigt, så kan kameraerne ikke aflæse nummerpladerne gennem de mange snefnug, siger Jens Kjær Nielsen. Han tilføjer, at de vejrmæssige udfordringer er meget sjældne. Senest drillede byger med tøsne ved påsketid i år.

Udliciteret drift Selve driften er af det døgnbemandede betalingsanlæg har altid været udliciteret. I øjeblikket drives det af Danmarks største sikkerhedsvirksomhed G4S.

- Når vi altid har udliciteret driften af betalingsanlægget, så er det fordi, det giver den bedste skarphed og service for vores kunder, siger Jens Kjær Nielsen.

Bemandingen i anlægget sættes efter trafikstatistikkerne, så flest er på arbejde på de store rejsedage. Om natten er der altid minimum to på arbejde.

Bedre arbejdsmiljø Efter moderniseringen af betalingsanlægget er arbejdsmiljøet for de ansatte også forbedret.

- Tidligere var der folk til fods ude i selve anlægget for at hjælpe kunderne. Nu sker det via telefonkontakt fra 0-rummet, hvortil bilisterne kan kalde op fra anlægget, hvis noget driller og bommen ikke går op, siger Jens Kjær Nielsen.

Færre ansatte Han tilføjer, at ombygningen af betalingsanlægget i en periode gav lidt usikkerhed hos de ansatte, fordi det stod klart, at den nye automatiske teknik og fjernelsen af ansatte ude i banerne betød, at der samlet skulle bruges færre ansatte.

- I dag er der stor glæde blandt de ansatte over, at de kun meget sjældent behøver af være til stede fysisk ude i banerne, siger 53-årige Jens Kjær Nielsen. Han har været chef for betalingsanlægget i 14 år. Med bopæl i Korsør har han ikke så langt til arbejde.