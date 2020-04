Teaterforeningen har måttet aflyse fem store forestillinger i marts måned, og nu er årets udsolgte præsentation af den kommende teatersæson den 5. maj også aflyst. Billedet er fra sidste års udsolgte sæsonpræsentation med 612 publikummer i salen inklusive konferencier Rasmus Krogsgaard.

Store tab og endnu en aflysning

Slagelse - 17. april 2020 kl. 10:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præcis 2.375 publikummer skulle have oplevet de sidste fem forestillinger hos Vestsjællands Teaterkreds i sæsonen 2019-2020, som efter planen skulle have sluttet tirsdag 31. marts. La Traviata, to gange Elverhøj og to gange Skatteøen måtte alle aflyses i marts.

- En helt forrygende sæson med næsten 12.000 solgte billetter og mange nye medlemmer fik desværre en meget brat afslutning, fortæller en ærgerlig formand for teaterforeningen, Flemming Pedersen.

Udsolgt præsentation også aflyst

Teaterforeningens stort anlagte sæsonpræsentationen 5. maj for medlemmer blev udsolgt på kun fem dage, da billetterne blev frigjort tilbage i februar måned - og over 100 står på venteliste til en billet.

Nu er også den aflyst grundet regeringens og myndighedernes udmelding om, at større forsamlinger endnu ikke må mødes.

- Der er utrolig trist. Vi har lagt mange kræfter i sæsonpræsentationen, som vi ved er meget populær hos vores mange medlemmer. Det er tredje år i træk, vi skulle afvikle præsentationen med Rasmus Krogsgaard som konferencier og underholder, og i år havde vi som noget ekstra endda hyret en hemmelig gæst til at komme. Det er derfor ekstra ærgerligt at måtte aflyse. Vi håber at kunne få lov at gennemføre præsentationen senere på foråret eller sommeren, men alt er jo fortsat meget usikkert, siger Flemming Pedersen.

Store økonomiske tab Det er ikke kun på publikumsfronten og på det store arbejde med aflysninger og tilbagebetalinger, at teaterforeningen mærker krisen.

- Vi har mistet et netto-overskud på cirka 80.000 kroner. Herudover kommer en stor merudgift til vores billetudbyder i forbindelse med tilbagebetaling af billetter. Samlet set har vi mistet langt over 100.000 kroner. Det er mange penge for en forening drevet af frivillige kræfter, ærgrer det formanden.

Klar med nyt program og billetsalg

Trods et ekstra stort arbejdspres på grund af de mange aflysninger er Vestsjællands Teaterkreds klar til at udsende sit nye store program for den kommende sæson 2020-2021 til alle medlemmer i starten af maj måned.

- Vi starter billetsalg som planlagt for medlemmer mandag den 11. maj klokken 10. Mandag 8. juni klokken 10.00 åbnes der for alle, fortæller Helene Dorthe Hansen fra Teaterkontoret på Slagelse Teater.

Hun fortæller endvidere. at bestyrelsen har sammensat et »rigtig godt og varieret program« til den kommende sæson med hele 29 professionelle forestillinger,

- Og vi er fulde af gå-på-mod i forhold til den nye sæson. Vi går efter at slå publikumsrekord igen, slutter Helene Dorthe Hansen med et optimistisk smil.