Store skoler slipper med skrækken

Se billedserie Riget fattes penge, men det bliver ikke fem store skoler i Slagelse-området, der kommer til at »stå for festen«, som kritikken lyder.

Slagelse - 25. april 2018

En ny, foreslået model for tildeling af penge til kommunens almenskoler har den seneste tid fået flere skolebestyrelsesformænd til at fare i blækhuset.

En justering af garantitildelingen vil nemlig ramme skævt og urimeligt, da den primært vil uddele økonomiske øretæver til de skoler med kommunens allerhøjeste klassekvotienter - på over 23 elever - og skoler med specialklasser.

Trods riget og dermed kommunen fattes penge, mener skolebestyrelserne på Antvorskov Skole, Nymarkskolen, Søndermarksskolen, Vemmelev Skole og Marievangsskolen ikke, at deres skoler skal »betale festen« for de øvrige og stå for endnu flere økonomiske åreladninger i et trængt skolevæsen end dem, de tidligere har stået for.

Det skriver Sjællandske. I forslaget, som i økonomiudvalget i Slagelse Kommune forleden fik nedadvendte tommelfingre - i øvrigt som anbefalet af børne- og ungeudvalget efter protester fra skolerne - fremgår det, at almenskolerne bør medvirke til at sikre budgetoverholdelse på specialområdet. Det ved umiddelbart at spytte godt fire millioner kroner i kassen, hvoraf de førnævnte fem skoler - ud af samlet 19 - ville skulle stå for de 3,7 millioner kroner.

- Men hertil og ikke længere, lyder det fra børne- og ungeudvalgets formand, Helle Blak (SF), som glæder sig over, at også økonomiudvalget kvitter eventuelle reduktioner på området.

Ifølge forslaget skulle den såkaldte rygsæktakst for elever sættes ned og garantitildelingen for skoler med en gennemsnitlig klassekvotient på under 23 elever sættes op.

På 11 ud af de 19 almenskoler ville de to effekter udligne hinanden, mens man dog på flere af de større skoler ville modtage en økonomisk kindhest, der ifølge stribevis af høringssvar ville bevirke fyringer og ringere kvalitet i fremtiden.

På Baggesenskolen i Korsør ville ændringen eksempelvis give 24.364 færre kroner i tildeling - fra de nuværende 18,6 millioner kroner. På Antvorskov Skole i Slagelse ville effekten dog tegne sig for hele 1,485 millioner kroner mindre i kassen. I dag lyder tildelingen på 37,7 millioner kroner.

Samme billede males på Marievangsskolen, som ville skulle hugge 895.000 kroner af tildelingen på i dag samlet 24,46 millioner.

- Så vi er selvfølgelig tilfredse med, at politikerne har hørt vores opråb. Forslaget var ikke rimeligt, lyder det fra skolebestyrelsesformand Thomas Kaiser, som på Marievangsskolen har mange klasser med over 23 elever.

Hos Slagelse Lærerkreds er formand Per Toft Haugaard ikke unaturligt tilfreds med, at politikere nu indstiller til byrådet, at der ingen reduktioner skal findes.

- Folkeskolen i Slagelse har et efterslæb på ressourcetildelingen på omkring 25 millioner kroner i forvejen, så der er ikke plads til yderligere reduktioner. Tildelingen er blevet udhulet år for år, og der skal tilføres. Ikke reduceres, siger formanden, der mener, at skolerne er pressede.