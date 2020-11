- Det er et forfærdeligt billede og meget voldsomt. Det er helt nyt for os, at det er så vildt. Sådan lyder reaktionen fra faglig leder af kommunens KPE, Kriminel Præventiv Enhed og SSP-konsulent Brian Sørensen. Foto: Michelle Læby Petersen.

Store mængder af lightergas sniffes af unge i skov

Torsdag ved frokosttid tog Michelle Læby Petersen et billede af en kommunal affaldsspand i Korsør Lystskov. Den var fuldstændig overfyldt med tomme lightergasdåser, som også lå på jorden rundt om. Dåserne kan købes for mellem 15 og 20 kroner stykket.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her