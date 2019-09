På Stillinge Skole blev der fredag læst bøger i anledning af FN?s internationale læsedag, som markeres hvert år på den 8. september. Det skete for at sætte fokus på og forbedre elevernes læseevner.

Store læsedag: Elever forbedrer læseevner

Slagelse - 07. september 2019 kl. 09:12 Af Fleur Sativa

Små og store. Tykke og tynde. Bøger kommer i mange forskellige formater, og fredag kunne elever på Stillinge Skole kaste sig ud i både det lette og det svære, da skolen holdt store læsedag.

Det skete i anledning af FN's internationale læsedag, som markeres hvert år på den 8. september.

- Men vi vil ikke byde børnene at invitere dem i skole på søndag, så derfor har vi valgt at gøre det i dag (fredag, red.). Det gør vi, fordi der er behov for fokus på læsning. Læsning er en af grundpillerne i folkeskolen og i undervisning generelt, hvor læsning jo ikke er forbeholdt dansk-faget, forklarer læsevejleder Lene Corell.

Derudover er læsning ifølge hende ikke kun at sidde alene med en bog. Og af den grund blev dagen også brugt på højtoplæsning, hvor elever fra 6. til 9. klasse læste op for de yngre elever.

Trodsede ordblindhed Èn af dem, der havde modet til det, er Christian Georg Krogh Nielsen fra 6.A. Han er ordblind, og derfor var fredagens højtoplæsning ikke helt uden udfordringer:

- De fleste andre i min klasse læser bedre end mig. For eksempel kan det være svært, når der er nogle meget svære ord. Men heldigvis har jeg været hjemme og øve mig, forklarede han, da Sjællandske mødte ham.

Til at hjælpe sig bruger Christian Georg Krogh Nielsen således som regel hjælpeprogrammet AppWriter, som kan læse op og komme med ordforslag. På den måde bliver både læsning og stavning nemmere. Men det fik han på trods af sin ordblindhed ikke brug for i fredags.

- Jeg har været derhjemme og læst den samme bog igen og igen for at træne op, og så jeg kunne huske tingene bedre. På den måde har jeg både hjulpet mig selv og dem, jeg skal læse højt for, uddybede han, kort før højtoplæsningen begyndte.

Vigtigt for alle elever Selvom den udfordrede 6. klasseselev var noget nervøs, inden den første linje skulle siges højt, gik højtoplæsningen godt og sikkert. Og det er netop de succesoplevelser, en læsedag kan give, mener læsevejleder Lene Corell.

- Det er en hel verden, der åbner sig, når man opdager, at man kan læse og forstå ord. Og de, der måske ikke har udfordringer ved at læse, de får måske åbnet op for en ny begrebsverden. Ordforråd kommer jo blandt andet fra skriftsproget, forklarer hun.

Ifølge Lene Corell er det derfor vigtigt, at alle elever får træning i at læse. Dårlige læseevner vil nemlig i fremtiden stille eleverne ringere end andre. For eksempel kræver langt de fleste jobs i dag, at man har en grundfærdighed i at læse, siger læsevejlederen.

- Så det skal man træne. Præcis ligesom fodbold. Man kan have talent indenfor det, men selv de professionelle skal øve sig. Man kan ikke bare gå direkte ud på plænen og give den gas, fortæller Lene Corell.

Brug for evner til hverdag Og netop det med at have behov for at øve sig, kender Alma Nørgaard Ludvigsen fra 8.B til i sin hverdag. Til Stillinge Skoles læsedag havde hun af den grund meldt sig som frivillig oplæser for både selv at træne sine læseevner og inspirere de yngste elever til at gøre det samme.

- Det er rigtig vigtigt at kunne læse alt muligt. Både på skilte og til almindelig hverdag. For eksempel hvis man skal tyde en tekst til opskrifter, hvis man skal bage. Men også både i dansk og matematik, er der meget tekst, man skal læse, forklarer Alma Nørgaard Ludvigsen og peger på, at bedre læseevner også vil kunne ruste hende bedre til blandt andet prøver i skolen.

- Hvis man bare forstår, hvad der står i en opgavetekst, så stresser man måske mindre og klarer prøven bedre, forklarer hun.

Ifølge Alma Nørgaard Ludvigsen må der af den grund gerne komme endnu flere læsedage i folkeskolen. Noget, som de yngste elever også er med på:

- Jeg har også bøger derhjemme, som min mor læser for mig. Det er sjovt, slår seks-årige Felix Munk Alsted fra 0.A fast, selvom han selv stadig har til gode at lære at læse.