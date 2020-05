»Skovlunden« består af 22 seniorboliger, som er en del af boligområdet »Skovbrynet« ved Ndr. Ringgade. Der er flere større boligprojekter i gang i området, som kommer til at bestå af over 300 boliger.

Store indflytningsdag i nyt boligområde

Der er gået cirka et år fra det første spadestik blev taget, til 22 sæt nøgler blev udleveret fredag formiddag. På rad og række står 22 spritnye seniorboliger, og den omkringliggende tomme jord venter blot på, at træer og buske skyder op og vokser sig store og grønne.

- Det er for eksempel nogen, som ønsker at flytte fra deres parcelhus og gerne vil bevare nærheden til naturen i form af egen terrasse og skoven, som vil omringe hele det nye boligområde, siger direktør Arne Juul fra Slagelse Boligselskab.

- Jeg er ikke i tvivl om - med mit efterhånden store kendskab til den almene boligsektor - at vi her ser noget af den højeste kvalitet, man i dag kan tilbyde fra et boligselskabs side. Alle boliger er i et plan, og alle ligger forskudt, som er noget, der koster. Træbeklædningen er ekstra varmebehandlet, hvilket gør, at den beholder sit flotte udseende i meget lang tid. Køkkenerne er langt større end normalt, og det samme gælder badeværelserne. Der er udendørs vandhaner og stik - i det hele taget er det et byggeri i ekstrem høj kvalitet, som er skabt i samarbejde med Georg Berg, siger direktøren.