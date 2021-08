Mange mennesker måtte mandag morgen vente på forsinkede toge. - Jeg har pendlet til København i over 15 år. Det kaos, som ramte i dag er det, er det værste, jeg kan huske, siger Peter Frost.Foto: Arne Svendsen

Store forsinkelser for pendlere: - Det værste, jeg kan huske

Mange pendlere oplevede store forsinkelser mandag morgen fra Korsør og Slagelse station. Det møder kritik fra pendlerklubber. Banedanmark arbejder på at få rettet fejlen og regner med at være færdige onsdag morgen klokken 04.30.

Slagelse - 03. august 2021 kl. 08:11 Af Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

To og en halv time forsinket. Det var kendsgerningen, da Jim Sjøgreen satte sig til rette i toget på vej til København mandag morgen.

Strækningen mellem København og Odense, og i særdeleshed mellem Sorø og Slagelse var særlig ramt mandag morgen. Det har ført til stor kritik i pendlerklubben Slagelse, hvis Facebookside har været rødglødende mandag morgen.

- Forstår virkelig ikke, hvorfor DSB i weekenden ikke fik en melding om, at dem der lavede sporarbejdet ville overskride tidsplanen, skriver en.

- Kaos som forventet, skriver en anden.

Signal ikke sat til Forsinkelserne skyldes problemer med signalet omkring Slagelse station.

Det manglende signal hos togene har betydet, at togene har været nødsaget til at sænke hastigheden på strækningen mellem Slagelse og Sorø. Det har medført forsinkelser hos mange passagerer, som skulle med toget mandag morgen. DSB oplyser yderligere, at det har resulteret i færre tog mellem landsdelene.

"De fleste pendlere har ikke noget imod at køre i tog. Problemet opstår, når der er store forsinkelser (...)"

- Jim Sjøgreen, repræsentant, Korsør pendlerklub - Jim Sjøgreen, repræsentant, Korsør pendlerklub DSB oplyser til Sjællandske, at Banedanmark blev færdig med sporene til tiden, men ikke havde sat signalerne til. Banedanmarks plan bestod i, at sporene skulle være klar til at blive taget i brug klokken 05.30 mandag morgen. De endte med at være færdige klokken 06.00 uden at have sørget for, at signalerne virkede tilstrækkeligt, oplyser DSB til Sjællandske.

Gift for pendlere Jim Sjøgreen er repræsentant for Korsør pendlerklub og kører hver dag fra Korsør til København.

Han fortæller, at det har været en kaotisk mandag morgen med både forsinkelser og aflyste toge.

- Det er gift for pendlere, siger han og uddyber:

- De fleste pendlere har ikke noget imod at køre i tog. Problemet opstår, når der er store forsinkelser eller ikke er plads til at sidde ned. Artiklen fortsætter efter billedet...

De mange forsinkelser betød, at flere pendlere måtte møde for sent på arbejde. - Det er gift for pendlere, siger Jim Sjøgreen, som er repræsentante for Korsør pendlerklub. Foto: Arne Svendsen

Jim Sjøgreen havde booket en plads i et tog, som skulle afgå klokken 05.26. Toget afgik fra perronen to og en halv time senere end forventet. Toget var derudover også to timer om at køre fra Korsør til Københavns Hovedbanegård. Rejseplanen oplyser om en rejsetid på en time.

Forsinkelserne er problematiske for pendlere, fortæller Jim Sjøgreen.

- De risikerer at stå overfor en chef, som brokker sig over, at vedkommende ikke kommer til tiden. Det er reelt ude af deres hænder, siger han.

Der har været tale om i pendlerkredse hele ugen, at det var meget optimistisk, at man kun havde afsat en uge, fortæller Jim Sjøgreen.

- Der bør have været en plan B i tilfælde af, at de vidste, at de ikke kunne nå at blive færdige til tiden, siger han.

Frustrerende Peter Frost er endnu en pendler, som blev ramt af forsinkelserne forårsaget af Banedanmark mandag morgen. Han er medlem af pendlerklubben Slagelse og havde et tog, som skulle afgå klokken 6:41 mandag morgen. Toget trillede dog først fra perronen klokken 8:10. Godt halvanden time efter den planlagte afgang. Det betød også, at han ankom en time for sent på arbejde.

"Jeg har pendlet til København i over 15 år. Det kaos, som ramte i dag, er det værste, jeg kan huske."

- Peter Frost, pendler - Peter Frost, pendler - Jeg har pendlet til København i over 15 år. Det kaos, som ramte i dag (mandag, red.), er det værste, jeg kan huske, siger han.

Han fortæller, at det var en frustrerende proces at stå i som pendler.

- Halvdelen af alle meldinger handlede om rejsegaranti og aflyste tog til Tølløse. Resten af informationen var så godt som ubrugelig, siger han.

DSB oplyser, at man som hovedregel kun gør brug af togbusser, hvis det er hele afgange, som er aflyst. Det er grunden til, at der i dag kører togbusser mellem København og Odense. Her er alle afgange med ICLyn togene aflyst.

Færdige denne uge Sjællandske har kontaktet Banedanmark i forbindelse med et interview om situationen mandag morgen. Vi ville gerne have spurgt dem ind til kritikken, som pendlerne kommer med. Banedanmark har valgt at sende et skriftligt svar som besvarelse på Sjællandskes Spørgsmål.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Problemerne med sporarbejdet og signalet vil være der frem til onsdag, oplyser DSB. Foto: Arne Svendsen

- Banedanmark har gennemført et større sporombygningsprojekt ved Slagelse station, skriver Klaus Studstrup Jørgensen i et mailsvar til Sjællandske. - I forbindelse med weekendens afsluttende arbejder er der sket forskellige fejl på et meget gammelt sikringsanlæg ved Slagelse Station, hvilket desværre påvirker togtrafikken, skriver han yderligere.

Banedanmark oplyser, at der nu vil være fokus på at få udbedret fejlene, så togdriften kan blive optimal igen.

- Tidshorisonten er på nuværende tidspunkt medio denne uge, skriver projektdirektør Klaus Studstrup Jørgensen afsluttende i mailsvaret til Sjællandske.

Det er muligt at søge rejsegaranti hos DSB, hvis din rejse er forsinket mere end 30 minutter.