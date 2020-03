Store forandringer med busdriften

- I sidste uge bad jeg forvaltningen om at få stoppet nogle af de mange store busser, som kører tomme rundt på landevejene. Når der hverken er skolebørn eller ældre med, så er det jo et helt absurdt ressourcespild med slid på vejene og unødig belastning af miljø/omgivelser. Heldigvis har forvaltningen arbejdet hurtigt og fået en aftale med Movia,, fortæller formand for kommunens udvalg for teknik og erhverv, Vilum Christensen (LA).