Vi bringer ofte billeder af Sørby Esport, den største forening under Sørby IF med over 500 medlemmer, men her er et billede af foreningens mindste afdeling, bordtennisafdelingen, der består af 11 drenge, en pige og tre mandlige instruktører. Privatfoto

Stor vækst i Sørbymagle IF fører til ønske om dobbelt Sørbyhal

- Et rigtig godt frivilligt arbejde af vores trænere, instruktører, teamledere, holdledere og forældre gør det muligt for os at have et godt idræts- og fritidstilbud i Sørbymagle IF. Jeg har stor respekt for den vilje, som vores by og forening bærer præg af, siger Anders Sørensen.