Se billedserie I går torsdag kom de nye afspærringer op - ellere rettere de nuværende afspærringer ved jordfaldshullet og det udbrændte udspringsstårn blev rykket et par meter. Derfor er det fortsat muligt at bruge rampe op fra vandet samt klatrevæggen. Først når specialister har gransket dykkerrapporten, bliver der taget tilling til, om der skal yderligere og nye afspærringer op. Foto: Slagelse Kommune

Stor uenighed om vandsportscenter

Slagelse - 08. juni 2018 kl. 06:32 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Brodersen (DF) og Anders Kofoed (V) genkender slet ikke de udlægninger, som Flemming Erichsen (S) og Villum Christensen (LA) kommer med. Fronterne mellem den »blå« og »røde« politiske stue trækkes nu skarpt op om fremtiden for vandsportscenteret i Halsskov Havn.

Har vi deltaget i det samme møde?

Spørgsmålet stilles af medlemmerne af erhvervs- og teknikudvalget Henrik Brodersen (DF) og Anders Koefoed, efter deres kolleger i udvalget Flemming Erichsen (S) og udvalgets formand Villum Christensen (LA) her i Sjællandske har forklaret om fremtiden for vandsportscenteret som følge af de gennemtærede og nedslidte spunsvægge, der har udløst et jordfaldshul med fare for flere og mulige sammenstyrtninger.

- Vi har ikke besluttet, at rive nogle moler ned eller fjerne udspringstårnet og give containerne til foreninger. De ser vandsportscenteret som et blåt projekt, og derfor skal det kanøfles, lyder det vredt fra Henrik Brodersen.

- Det har aldrig været nogen hemmelighed, at Flemming Erichsen ikke har været begejstret for vandsportscenteret. Nu øjner han muligheden for at få kanaliseret en del af de tilbageværende 16 mio. kr. til udvikling af Korsør ned til lystbådehavnen, hvor han bor i nærheden, siger Anders Kofoed.

Både Henrik Brodersen og Anders Koefoed understreger, at omfanget af de endelige afspærringer afventer, at eksperter får vurderet den seneste dykkerrapport.

- Vi har heller ikke besluttet noget om, at havnen ikke skal repareres, eller indsejlingshullet ikke skal gøres mindre siger Henrik Brodersen. Han henviser til, at Flemming Erichsen har sagt, at det vil være tumpet, at bruge mange millioner på reparationer af spunsen og andre 20 mio. kr. på ind- snævring af indsejlingshullet.

Referatet fra udvalgsmødet lyder: »Udvalget ønsker, at der bliver »ryddet« op i området / sikret tilgængelighed, og at der igangsættes konkrete projekter: Undersøgelse vedr. nedbrydning af moler, udstykninger/ igangsætning af boligbyggeri over for Granskoven i henhold til lokalplan »Kanalbyen«, minihavnebad, mindesmærker / broklap. Ophævelse af fredskovspligten ønskes undersøgt. Sagen genoptages på udvalgsmøde i august.«

Og vedrørende sikkerheden hedder det:

»Udvalget ønsker, med udgangspunkt i dykkerundersøgelsen, en foreløbig udvidet afspærring af dele af havnen med hegn og skiltning.

Den endelige afspærring fastlægges, når konklusion af undersøgelsen foreligger.

Udvalget vurderer, at planlagte arrangementer (Korsør Aqtive Days, d. 22. - 24. juni 2018) kan gennemføres (der kan dog ikke foretages udspring).

Udvalget opfordrer Foreningerne til nøje at kigge på afspærringerne i forhold til planlagte arrangementer.«

I går torsdag blev de nuværende afspærringer ved jordfaldshullet og det udbrændte udspringstårn justeret en smule, så afstanden til hul og tårn blev en smule længere fra hegnet, der ligeledes er forsynet med skilte »Ingen adgang«.

Eventuelle nye afspærringer afventer specialisternes granskning af dykkernes dokumentation af huller og tyndslidte spunsvægge i forhold til, hvor stor risiko der er for nye jordfaldshuller og mulige sammenstyrtninger af færgelejernes betonkonstruktioner.