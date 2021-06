Se billedserie Borgmester John Dyrby Paulsen (S) og formand for Sørbymagle IF Anders Sørensen ses her tilbage i januar, hvor de underskrev en hensigtserklæring omkring byggeriet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Stor uenighed om hvor dyr ny hal og Esportcenter vil blive

Borgmester presser på for hurtigt spadestik, mens Knud Vincents (V) mener, at sag må afvente budgetforhandling. Folk bag projektet mener det vil koste 25 millioner kroner, mens kommunens folk anslår, at prisen istedet er 68 millioner kroner.

Slagelse - 16. juni 2021

Der er gang i sagerne i Sørby Esport, der som tidligere nævnt har indgået en hensigtserklæring med kommunen omkring en udvidelse af Sørbyhallen med en ekstra hal.

Et byggeri der blandt andet skal rumme et hovedkvarter for Esport Danmark, som skal flytte deres aktivitet fra Slagelse Stadion til Sørbymagle.

Da borgmester John Dyrby Paulsen (S) i januar underskrev hensigtserklæringen omkring byggeriet sammen med formand for Sørby IF Anders Sørensen, var det planen, at første spadestik allerede skulle kunne tages til efteråret.

Sådan bliver det dog næppe, hvilket John Dyrby Paulsen da også erkender, selv om han gerne ville ud med spaden.

- Jeg vil gerne presse på, men sagen skal selvfølgelig være helt klar. Det håber jeg kan ske snart, siger borgmesteren efter mødet i økonomiudvalget mandag, hvor sagen var på.

Stor prisforskel Hensigtserklæringen omhandler kommunalt byggeri af idrætshal i Sørby samt en gennemgribende renovering af den eksisterende selvejende hal samt andre faciliteter.

Det er en væsentlig del af projektet, at events og arrangementer kan dække driftsudgifterne til det nye anlæg.

Anlægsudgiften er vurderet til 25 millioner kroner eksklusiv moms af Sørby Sport og Event.

Men det tal holder slet ikke, mener man hos Kommunale Ejendomme.

Her mener man, at det istedet vil koste omkring 68 millioner kroner eksklusiv moms.

- Budgettet på 25 millioner kroner vil korrekt kunne bekoste selve hallen, men tilbuddet tager ikke højde for udgifter til udluftning, installationer til Esport, forberedelse af grunden - herunder kloak med videre. Administrationen er klar over den enorme difference, men står inde for tallene i forhold til det beskrevne projekt, hedder det i dagsordenen.

Her fremgår det også, at der har været holdt møder mellem folkene bag Sørby Sport og Event og kommunen, men det har ikke rykket det store ved uenighederne om prisen.

Vincents undres Venstres borgmesterkandidat Knud Vincents bakker op om projektet, men han er ikke tilhænger af den måde, det er blevet ført frem på af borgmesteren John Dyrby Paulsen.

- Borgmesteren sagde under budgetforhandlingerne, at metoden med at lave hensigtserklæringer var en ny og bedre måde at lave projekter på, men jeg mener, at det havde været bedre, at en sag som den her var startet på den traditionelle måde i kultur- og fritidsudvalget. Så havde hele byrådet haft ejerskab til den, og sagen er jo ikke kommet hurtigere frem, end den ellers ville have været, siger Knud Vincents.

Med henvisning til, at økonomiudvalget fulgte en indstilling fra kultur- og fritidsudvalget om, at der igangsættes udarbejdelse af et projektforslag med en rådgiver, som tager højde for alle aspekter af byggeriet samt ønskerne fra borgerne, og at udgiften hertil på en million kroner af kassen.

Lav en retning for investeringer

Knud Vincents mener, at sagen bør på bordet ved forhandlingerne om budgettet for 2022, der afsluttes i efteråret.

- Her er det nødvendigt, at vi får truffet nogle politiske beslutninger om, hvad det er for nogle anlægsprojekter, der skal satses på. Der er i forvejen behov for, at vi får skåret gevaldigt ned på anlægsbudgettet, hvis ikke kassen skal tømmes helt, så det virker underligt, at man så kommer og lægger endnu et projekt oveni, siger Knud Vincents.

I forvaltningen finder man det også helt urealistisk, at der skal kunne tages første spadestik her til efteråret.

Udover Esports-aktiviteter skal renovering/udvidelse af Sørbyhallen også give plads til andre aktiviteter, såsom afholdelse af fodboldstævner og andre events.