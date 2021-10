Stor udvidelse af biogasanlæg - og ny lang gasledning

Se billedserie Der skal ske en betydelig udvidelse af Hashøj Biogas og det vil blandt andet betyde en del mere trafik

Udvidelse betyder blandt andet anlæg af 12 kilometer lang ledning til Skælskør. Betænkelighed i området vedrørende øget trafik.

En stor udvidelse af Hashøj Biogas på Vemmeløsevej er på vej.

Anlægget er ejet af af HCS A/S Transport og Spedition, der længere har haft planer om at modernisere og udbygge biogasanlægget samt at etablere et opgraderingsanlæg, der gør det muligt at levere naturgas til det danske gasdistributionsnet.

For at fremtidssikre biogasanlægget ønskes derudover mulighed for at etablere et forbehandlingsanlæg af madaffald eller biomasse, for eksempel halm, til "indfødning" i biogasanlægget.

Den ønskede modernisering af anlægget kan ikke rummes inden for den gældende Lokalplan 129. Derfor er der nu udarbejdet en ny, som kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter forleden kiggede på.

Udvidelse og ledning Projektchef Jens Kerrn fra HCS siger, at der bliver tale om en udvidelse i flere trin, hvis man får tilladelse til det. Første udvidelse håber man allerede at kunne sætte i gang næste år.

Han ønsker ikke at oplyse priser, men siger dog, at der er udsigter til investeringer for et trecifret millionbeløb.

Udbygningen vil betyde en øget bebyggelsesprocent på 25 procent og byggeri af siloer på op til 30 meter.

Det var egentlig planen, at gassen skulle tilføres naturgasnettet på Industrivej i Dalmose, men det har ikke været muligt af forskellige årsager.

- Det er faktisk det, der har forsinket udbygningsplanerne. Ærgerligt at det ikke kunne lade sig gøre, siger Jens Kerrn.

Det er det nationale gasdistributionsselskab Evida, der har besluttet dette. Det får den konsekvens, at der istedet skal etableres en 12 kilometer lang gasledning til Skælskør, hvor der kobles til Evidas eksisterende 4 bar distributionsnet.

For at sikre tilstrækkeligt afsætningsgrundlag for bionaturgassen, skal der anlægges en kompressorstation ved den eksisterende M/R-Station på Hesselhaven 2A, 4230 Skælskør.

Ledningen vil som udgangspunkt blive nedgravet, men på visse mindre delstrækninger vil ledningen blive boret ind under veje, åløb og beskyttede diger gennem styret underboring.

Betænkelig ved trafik Planen har været ude i en for-høring, og her er der indkommet et høringssvar fra landsbyråd i Skørpinge, Flakkebjerg, Gimlinge og , Hyllested samt Støtteforeningen for Idræt, Kultur og Lokalt samvær samt DalmoseGruppen.

Her udtrykkes der ikke mindst betænkelighed ved den øgede trafik med lastbiler i området, som vil følge af, at mængden af materiale til anlægget vil stige fra 121.000 tons i dag til 325.000 tons.

I sagsfremstillingen vurderer kommunens forvaltning dog, at den øgede transport kun vil medføre en "lille til middel" påvirkning af vejnettet i området.

Hashøj Biogas vil fortsat instruere sine kunder om, at gennemkørsel med tung trafik ad Gyldenholmvej ikke må ske. Ligesom man vil stille krav om begrænset kørsel gennem Gimlinge. Større lastvognstog skal kun køre til fra Industrivej i Dalmose.

Energidebat og borgermøde Udvalget for miljø, plan og landdistrikter er dog opmærksom på den øgede trafikmængde i området.

Udvalget ønsker desuden en redegørelse for, hvordan projektet indgår i kommunens varmeplanlægning.

- Vi har jo tidligere nikket til planer fra SK Forsyning om at etablere et fjernvarmeværk med varmepumpe i Skælskør, hvor det meste af varmeforsyningen foregår via naturgas, siger Jørgen Grüner.

Jens Kerrn siger hertil, at da naturgasnettet i Skælskør hænger sammen med det i Slagelse, vil man istedet kunne sende gassen til Slagelse.