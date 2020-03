Se billedserie John Møller Jensen fra HJ Huse har gang i mange projekter også i denne tid. Han regner med, at der vil gå et års tid med planlægning inden byggeriet kan gå i gang i det nye boligområde. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Stor udbygning på vej i Stillinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor udbygning på vej i Stillinge

Slagelse - 30. marts 2020 kl. 07:06 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For godt 10 år siden var der rigtig gang i byggeriet af huse i Stillinge, med John Møller Jensen fra HJ Huse og Hans Christian »Buller« Jensen som hovedaktører.

Nu er de to så klar igen med et nyt projekt, nemlig en kombination af rækkehuse og parcelhuse på et areal bag plejehjemmet på Stillingevej.

Der er tale om et 3,5 hektar stort areal, som de to har købt af gårdejerne Leif og Jørn Christensen, der er brødre og har hver deres gård.

Kommunens udvalg for miljø-, plan og landdistrikter skal på sit møde mandag tage stilling til, om en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for det ny boligområde skal sættes i gang på grundlag af ansøgningen.

John Møller Jensen fortæller, at det ikke mindst er seniorboliger, som skal trække projektet.

- Vi har jo haft stor succes med at opføre et seniorboligfællesskab i Vemmelev, hvor der også er bygget forskellige andre boliger. Projektet i Stillinge vil komme til at minde meget om det i Vemmelev, hvor vi har bygget et L-formet seniorboligfælleskab i forbindelse med et fællesareal, fortæller John Møller.

Det fremgår af sagen, at der er ønske om at opføre lejeboliger i tre størrelser. Nemlig to-værelsesboliger på cirka 75 kvadratmeter, tre-værelsesboliger på cirka 97 kvadratmeter som rækkehuse og fire-værelsesboliger på 119 kvadratmeter som dobbelthuse. Desuden udstykkes ni parcelhusgrunde på minimum 800 kvadratmeter.

- Mange ældre, som i dag bor i parcelhuse i Stillinge, vil gerne blive i området, men i nogle mindre boliger. Det er ikke mindst dem, der er vores målgruppe til lejeboligerne, mens parcelhusene mest vil rette sig mod børnefamilier, siger John Møller Jensen.

Det fremgår af sagen, at projektet er helt i tråd med kommunens udviklingsstrategi, idet det »sætter fokus på udvikling af boliger til seniorer, og ydermere præsenterer ambitioner om at fremme alternative boligformer, måder at gøre brug af friarealer og etablering af inkluderende fællesskaber.«

Byggeriet henvender sig til en voksende befolkningsgruppe i Slagelse Kommune. Det fremgår eksempelvis af Slagelse Kommunes befolkningsprognose, at kommunen kan forvente at opleve en stigning på 19 procent af borgere i alderen 60 til 80 år mellem 2019 og 2033.

Forvaltningen gør dog også opmærksom på, at der er en række udfordringer ved projektet, der skal tages hensyn til under planlægningen.

Ejendommen ligger i landzone og er hverken kommune- eller lokalplanlagt og skal derfor udpeges som nyt byudviklingsområde. Området er desuden omfattet af kystnærhedszonens restriktive regler for planlægning. Udpegning af arealet til byudvikling skal derfor godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Kommunen skal som udgangspunkt kunne godtgøre behov for det nye boligområde. Planlægning vil eventuelt forudsætte, at der tages et tilsvarende areal ud af kommuneplanen et andet sted, så kommunens samlede arealer til byudvikling ikke forøges.

Der skal også tages stilling til, hvordan det nye boligområde kan kobles til resten af Kirke Stillinge via Stillingevej.

Denne vej er en blind privat fællesvej, der på grund af plejecenter og børnehave også fungerer som parkeringsareal, idet der vinkelret på vejen er placeret parkeringspladser på begge sider af vejen.

Disse parkeringspladser skal flyttes, hvis Stillingevej skal vejbetjene boligområdet. Herudover skal lokalplanområdet tildeles vejret af plejecenteret.