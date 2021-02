Administrerende direktør Henrik Birch (til højre) ses her med kortet, der viser planerne for udbygningen i Korsør, mens direktør Jan Østerskov viser udbygningsplanerne i Slagelse. De grønne områder er nuværende fjernvarmeområder, de gule de områder, hvor fjernvarme skal etableres inden 2025, mens den rødlige farve viser, hvor der ikke skal udbygges før efter 2025. Kortene kan ses på SK Forsynings hjemmeside. Foto: Arne Svendsen

Stor udbygning af fjernvarme skal spare penge og CO2-udledning

- Der tales meget om grøn omstilling og reduktion af CO2-udledning. Men det kræver jo også handling, og den her plan er et eksempel på noget, som rent faktisk vil virke i den retning, siger administrerende direktør Henrik Birch fra SK Forsyning.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her