Se billedserie Formand for Business Slagelse Torben Kjerulff

Send til din ven. X Artiklen: Stor tilfredshed med lokal hjælpepakke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor tilfredshed med lokal hjælpepakke

Slagelse - 05. april 2020 kl. 06:29 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

: - Det er godt at se, at når det gælder, så kan politikerne godt stå sammen og blive enige om at gøre det, der er nødvendigt.

Læs også: Det indeholder hjælpepakken i Slagelse

Lyder det fra formanden for Business Slagelse Torben Kjerulff i en kommentar til hjælpepakken fra Slagelse Kommune.

Her har kommunens økonomiudvalg imødekommet et ønske fra Business Slagelse, Skælskør Erhvervsforening og Korsør Erhvervsforening om at afsætte en million kroner til fordeling mellem foreningerne, så de i fællesskab kan gennemføre en »køb lokalt« kampagne for den lokale detailhandel.

- Det er vi naturligvis tilfredse med, men det er også nødvendigt at gøre noget ekstraordinært. Ellers vil det gå meget hårdt ud over handelslivet i de tre købstæder, siger Torben Kjerulff.

Han påpeger, at mange forretninger jo har købt masser af varer hjem, men de har ingen indtægter.

- Og når der om et stykke tid bliver mulighed for at åbne igen, kan man ikke regne med, at kunderne bare vil strømme til. Derfor er det nødvendigt, at vi laver en markedsføringskampagne, så vi kan få kunderne tilbage til butikkerne, siger Torben Kjerulff.

Der også er godt tilfreds med, at politikerne har vedtaget at fremrykke den kommunale betaling af årets tilskud til erhvervsforeningerne.

Han håber også på et positivt udfald af den drøftelse, der skal være med foreningerne omkring en hel eller delvis dækning af foreningernes medlemskontingenter.

Formand for Slagelse Idræts Råd, Jørn C. Nielsen, udtrykker også glæde over politikernes beslutning om, at alle foreninger under folkeoplysningsloven, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, klubber, events og lignende kan søge om hjælp til dækning af dokumenteret nettotab som følge af krisen.

- Det er dejligt at se, at politikerne har fulgt det, som jeg på vegne af Slagelse Idræts Råd har stillet forslag om, siger Jørn C. Nielsen.

Med hensyn til opgørelsen af tab siger han, at det vil være rimeligt at se på, hvor store indtægter foreningerne hver for sig har haft i 2019, og så sammenligne med det man er gået glip af i år.

relaterede artikler