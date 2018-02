Se billedserie Kustode og billedelærer-uddannede Stine Hall Jaller og Kongegaardens leder Joy Petrowsky med gæstebogen, hvor publikum roser Kluge-udtillingen til skyerne. Foto: Helge Wedel

Stor succes for Kluge-udstilling

Slagelse - 08. februar 2018

»Smukt«, »genialt«, »fantastisk«. »Værd at vente på«. De rosende ord gælder udstillingen »Mens vi venter« i Kongegaarden med de allerførste malerier af Thomas Kluge fra 1989 til 1994. Publikums besgejstring står at læse på de mange udfyldte sider i gæstebogen. Og der har været besøg fra hele Danmark, ligesom mange lokale har fundet vej til den fredede bygning i Algade for første gang.

- Det er fuldstændig overvældende. Dagen efter udstillingen åbnede den 6. januar kom der 200, siger Joy Petrowsky. Hun kunne næppe ønske sig en bedre afslutning på hendes ledergerning i Kongegaarden, som hun forlader om nogle måneder.

I januar betalte 2100 gæster de 50 kroner i entré, mens februars besøgstal nærmer sig 500. Udstillingen har sidste åbningsdag søndag den 25. februar. Den store publikumstilstrømning sættes i relief af, at Kongegaarden normalt har et årligt besøgstal på mellem syv og nitusinde.

Thomas Kluge er glad for de mange bsøgende, men også ligeså glad over, hvad udstillingen har lært ham selv.

- Det har været en rigtig god proces at få kigget tilbage samlet og sat mit arbejde i system. Nu kan jeg langt bedre forstå, de mange afslag jeg fik, da jeg som ung forsøgte at få mine billeder på de censurerede udstillinger. Jeg er faktisk via udstillingen blevet en del klogere på mig selv, siger Thomas Kluge til Sjællandske.

Han tilføjer, at han havde en lille bekymring om den faglige kvalitet, da han sagde ja til at lade sine første værker udstille.

- I dag synes jeg bestemt ikke, at der er noget at skamme sig over. Udstilingen giver rigtig god mening, siger Thomas Kluge. Han har endnu ikke haft lejlighed til at kigge i gæstebogen med gæsternes rosende reaktioner.

Publikum til Kluge-udstillingen bydes på kaffe, ligesom de opfordres til at se hele Kongegaarden, hvad langt de fleste da også gør med efterfølgende begejstring over oplevelsen.

- Vi har godt nok haft travlt med kaffebrygningen, men heldigvis har vi fået knyttet 15 frivillige hjælpere til, for ellers kunne vi slet ikke have fulgt med, siger Joy Petrowsky.

Mange skoler har også besøgt udstillingen. Skolebesøgende finder sted fra klokken 09.00 og frem til den officielle åbningstid klokken 11. I morgen fredag besøger 8. og 9. klasse fra Forlev Friskole udstilingen med selveste Thomas Kluge som guide. Han har nemlig en dreng i 8. klasse på skolen.

Thomas Kluge har allerede holdt to foredrag i Kongegaarden, men der komme nu også et tredje. Det finder sted onsdag den 21. februar mellem 19 og 21. Prisen er 150 kroner inklusiv et glas vin og adgang til udstillingen. Tilmelding efter først til mølle-princippet på info@kongegaarden.dk

INFO: Foredrag med Thomas Kluge onsdag den 21. februar. Udstillingen »mens venter« i Kongegaarden, Algade 25, Korsør, har sidste åbningsdag søndag den 25. februar.