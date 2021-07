Se billedserie Mads Langer var den sidste på Claytopias musikalske repertoire. Foto: Evan

Stor succes: Musikalske magneter har givet flere folk smag for kunsten

Popmageren Mads Langer sluttede lørdag aften koncertrækken i Claytopia-universet ved Guldagergaard. Endnu engang var baghavens kæmpe-

tipi stuvende fuld, og det smitter, mener direktør Mette Blum Marcher. Flere har fået et øje for keramikken, hæfter hun sig ved.

Slagelse - 26. juli 2021 kl. 07:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

At lokale borgere og turister synes at valfarte til Guldagergaard i Skælskør i denne tid, glæder direktør Mette Blum Marcher.

Særligt har koncertnavne som Mads Langer, der lørdag slog en krølle på en koncertrække, men også Sanne Salomonsen, Anders Blichfeldt, Bobo Moreno og andre musikere trukket besøgende til.

- Der er udsolgt, lød det fra direktøren lørdag, da Mads Langer serverede en flig af sit righoldige, poppede repertoire for 300 mennesker.

Men det er ikke kun godt for musikken og selve arrangementet, men også for kunsten, at der er et betragteligt rykind, mener hun.

- Vi rammer en masse, der måske kun kommer for at høre musikken til at starte med, men som så opdager kunsten. For mig er det jo keramikken, der er det vigtigste. Når vi har musik, er det et krydderi, og på en måde har koncerterne sikret, at flere får en øjenåbner, når de går en tur i vores have, siger Mette Blum Marcher.

Stor tilslutning Hun glæder sig også over at se så mange lokale. Faktisk er der flere gengangere, mens strømmen af turister mejsler i granit, at kunst- og kulturinstitutionen Guldagergaard har fat i noget af det rigtige. Claytopia har i den grad markeret sig.

- Det er også vores mål at fortsætte. Det her bliver en del af fremtiden. Det, at vi laver noget specielt ud over de traditionelle værkstedsophold og så keramikken, siger hun.

Hun mener, at der er tale om et fyrtårn i Skælskør, hvilket også ses i støtten fra erhvervslivet.

- De erhvervspartnerskaber, vi har, har overgået min vildeste fantasi. Uden de bidrag ville vi ikke kunne skabe dette arrangement, og det siger jo også noget om, at vi har fat i noget, vi alle tror på. Det er et tydeligt signal om, at vi gerne vil beholde sådan et kulturinstitution, mener hun.

Månedlangt Mads Langer var som skrevet det sidste koncertnavn i rækken. Universet med keramik kan opleves en uges tid endnu, og faktisk har Claytopia været på plakaten i hele juli.

Indtil nu har der været en stribe samtale-seancer med eksempelvis Svend Brinkmann, Kathrine Lilleør og Jim Lyngvild og så livemusik og workshops, mens kunsten er blevet foldet ud i værkstederne.

I alt lyder budgettet på omtrent to millioner kroner, men grundet corona, sikkerhed og praktik i al almindelighed er der også på den front masser at tænke på.

- I og med vi har kunst udendørs, skal vi også hegne ind. Samtidig er der udgifter til for eksempel toiletvogne og andre ting, siger Mette Blum Marcher, som nyder hvert et sekund.

Samtidig glæder hun sig over omtalen, dækningen og de rosende ord, som arrangementet nyder i pressen. Claytopia var for eksempel ugens anbefaling i Børsen.

- Det kan vi jo kun glæde os over, siger Mette Blum Marcher.