Stor støtte til udendørs samlingssted

Nordea-fonden har givet 450.000 kroner til nyt samlingssted i Flakkebjerg. Det skal knytte skole og byen tættere sammen.

Slagelse - 30. oktober 2020

Der var stor glæde forleden flere steder i Flakkebjerg, da en besked fra Nordea-funden dumpede ind.

Beskeden gik ud på, at fonden havde bevilget 450.000 kroner til etablering af et udendørs samlingssted i byen.

- Vi blev simpelthen så begejstrede, lyder det fra Karl Christian Kjær, der er formand for Flakkebjerg Landsbyråd.

Han fortæller, at der endnu ikke ligger planer klar for, hvordan samlingsstedet skal indrettes, eller hvor det præcist skal placeres.

- Det skal vi til at snakke sammen om, og så regner vi med at kunne gå i gang med etableringen til næste år. Vi har også lovning på penge fra andre kilder til projektet, siger Karl Christian Kjær.

Samle skole og by Hovedtanken med at søge pengene har dog været at skabe et samlingssted, der vil kunne bruges af både skolen og byen.

Med i gruppen bag ansøgningen er udover landsbyrådet også skolelederen på Flakkebjerg Skole, formanden for fællesudvalget vedrørende skolen og daginstitutionen ved skolen samt en repræsentant for lokalrådet Hashøj Øst.

- Vore tanker går blandt andet på at få etableret en bålhytte og et amfieteater. Vi skal have lavet nogle ting, som kan bruges af skolen til udendørs undervisning, men som også vil kunne anvendes af skoleklasser, der kan komme på besøg andre steder fra. Det vil kræve, at der bruges en del penge på undervisningsmidler, siger Karl Christian Kjær, der selv arbejder med undervisning af voksne.

I forvejen har byen en samlingsplads på Hylleåsen, hvor der blandt andet i en årrække har været legeplads og gedefold.

Denne plads ligger dog ikke lige i nærheden af skolen.

Men Karl Christian Kjær udelukker ikke, at man vil beslutte, at en del af pengene skal bruges på Hylleåsen.

Også aktiviteter på Fodsporet skal tænkes ind i forhold til det nye samlingssted.

Så mange fik penge 61 småbyer over hele landet har modtaget hjælp fra Nordea Fonden på i alt 68 millioner kroner. Heraf ligger de 15 på Sjælland.

Flakkebjerg er den eneste by i Slagelse Kommune, der har modtaget støtte.

I alt har fonden modtaget mere end 513 ansøgninger fra 471 småbyer. Det svarer til at samlet mere end hver tredje mindre bysamfund har søgt Her bor vi-puljen.

- Vi er overvældede og også overraskede over den store interesse. Det understreger, den fornemmelse vi havde i forvejen: at de små bysamfund formår at løfte i flok for at realisere deres drømme, siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden, der støtter gode liv.

Nordea-fonden vil med puljen inspirere de mindre lokalsamfunds drivkræfter og give plads til de ofte oversete potentialer, som kan samle byen og dens beboere.

Ansøgningerne spænder vidt, men alligevel er der nogle klare tendenser.

Aktivitetspladser, shelters og legepladser hitter, og der er mange stier, broer og multibaner blandt de 61 støttede projekter, som fordeler sig over hele landet.